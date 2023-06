Jair Bolsonaro fue inhabilitado para presentarse a elecciones hasta el 2030: los argumentos del fallo

El exmandatario no podrá competir en elecciones hasta 2023, cuando tendrá 75 años. Foto. Archivo.

La política de Brasil recibió un fuerte cimbronazo este viernes. El expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a la inhabilitación para participar de las elecciones hasta 2030 por haber abusado del poder del Estado y diseminar sospechas infundadas sobre el sistema electoral, durante un acto ante embajadores extranjeros.

Así lo decidió hoy el Tribunal Superior Electoral por 5 votos contra 2, condenando al referente de la ultraderecha brasileña a no presentarse en las elecciones presidenciales 2026, ni en las municipales que tendrán lugar en 2024 y 2028.

Tras conocerse el fallo, el exmandatario se expresó al respecto y aseguró: «Me apuñalaron por la espalda. En 2018 me apuñalaron de frente para matarme pero hoy por la espalda. Alguien ganará en 2026 pero esto no es democracia, no abandonaré la lucha por Brasil», aseguró.

Además, Bolsonaro adelantó que apelará la decisión del Supremo Tribunal Federal, aunque son casi nulas las chances de victoria para el expresidente, que en 2030, cuando venza la prohibición, tendrá 75 años.

El dirigente también fustigó a la corte electoral y la acusó de haber trabajado en favor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la campaña electoral de 2022, cuando este logró imponerse en una reñida segunda vuelta electoral.

De esta manera, la política de Brasil se enfrentará ahora a un escenario sin Bolsonaro entre la oposición para los comicios de 2026, en los cuales el actual presidente, referente de la izquierda local, podrá participar en búsqueda de la reelección.

Los argumentos del Tribunal Superior Electoral para inhabilitar a Jair Bolsonaro

En la argumentación de su fallo, los magistrados entendieron que Bolsonaro utilizó la «máquina del Estado para la diseminación de falsedades«, con el fin de «inocular entre sus seguidores» la idea de que si perdía la elección ante Lula da Silva era porque se había cometido fraude.

«Se hizo uso indebido de los medios oficiales, de la estructura del Estado, en forma grave para realizar ante embajadores extranjeros un discurso que alcanzó a muchas personas en contra del sistema electoral, intentando descalificar el sistema electoral y de urnas electrónicas. La gravedad fue más allá de ese acto, llegó a muchas personas«, dijo en su voto la jueza Carmen Lúcia Antunes, que definió el debate.

Votaron a favor de condenar a Bolsonaro la jueza Antunes, Benedito Gonçalves, Floriano de Azevedo Marques Neto, André Ramos Tavares y Alexandre de Moraes, quien también como juez del Supremo Tribunal Federal lleva adelante procesos criminales donde aparece investigado el ultraderechista.

Los otros dos votos fueron proferidos por Raul Araújo e Kassio Nunes Marques.

Fuente: Télam