Joe Biden bajó su candidatura a la reelección en Estados Unidos: ¿a quién eligió como su sucesora?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este domingo que se bajará de la carrera por las elecciones presidenciales del próximo 8 de noviembre. El demócrata lo hizo efectivo a través de las redes sociales y aseguró que brindará más detalles a finales de esta semana.

“A mis compatriotas”, empieza el mensaje. “En los últimos tres años y medio hemos hecho grandes progresos como nación”. A continuación, el mandatario presumió que la economía estadounidense es “la más fuerte del mundo”, que bajo su mandato se bajó el precio de los medicamentos y se aumentaron las prestaciones sanitarias, que se aprobó la primera ley para el control de armas en treinta años y que el Supremo vio ingresar a la primera afroamericana de la historia.

Seguidamente, añadió: «Y aunque mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me centre únicamente en cumplir con mis obligaciones como presidente durante el resto de mi mandato«, Biden en una carta que publicó en su cuenta de X.

Los medios estadounidenses anunciaron esta declinación, que se hizo efectiva hoy, desde mediados de semana, en medio de los fuertes rumores sobre su estado de salud. Y también expresaron que la posible sucesora del jefe del Estado sea su vicepresidenta Kamala Harris.

Biden evitó pronunciarse públicamente sobre quién podría ocupar su lugar en la candidatura demócrata. Sin embargo, mostró su afecto hacia su compañera de fórmula. «Por ahora, permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido. Quiero agradecer al vicepresidente Kamala Harris por ser una socia extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí«.

«Hablaré a la Nación a finales de esta semana con más detalle sobre mi decisión», concluyó.

Las encuestas muestran una desventaja del partido demócrata frente al republicano. Ahora, restarán definiciones sobre la fórmula que peleará contra Donald Trump, que serán tomadas durante el próximo congreso del partido en agosto.

Tras el sorprendente anuncio de su dimisión, Biden mostró su respaldo público hacia Kamala Harris. Lo hizo a través de su cuenta de X con una publicación dedicada a su vicepresidenta.

«Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidata del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo», expresó.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV