Joe Biden da positivo a covid-19 en medio de lucha política por su candidatura en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo a covid-19 en Las Vegas, donde cumplía una agenda electoral, y horas después de que dijera que podría reconsiderar su candidatura si algún problema médico se presentara.

«Me siento bien», dijo Biden, de 81 años, a los periodistas mientras abordaba el Air Force One para regresar a su residencia en Delaware, en donde debe continuar con sus responsabilidades en aislamiento, de acuerdo con la Casa Blanca.

El anuncio puso fin de inmediato a la agenda que Biden cumplía en Las Vegas y con la que había vuelto al ruedo de forma enérgica, luego del intento de asesinato contra su rival, Donald Trump, y en medio de intensas presiones para desistir de la apuesta electoral debido a su avanzada edad.

Antes, el Presidente saludó y se reunió con partidarios suyos de la comunidad latina en un restaurante en Las Vegas, y grabó una entrevista para una cadena radial.

Biden lucha por su candidatura luego de su cuestionable participación en el primer debate de la campaña contra Trump hace casi un mes, cuando el mandatario evidenció problemas para expresarse y se vio a ratos confuso y cansado.

A pesar de que las encuestas lo muestran en desventaja frente al republicano, Biden ha hecho a un lado las críticas y los llamados a desistir de la carrera por un segundo período en la Casa Blanca.

Pero en un fragmento de una entrevista publicada el miércoles, dijo que podría replantear su postulación si le diagnostican algún problema de salud.

«Si tuviera algún problema médico que surgiera, si alguien, si los médicos vinieran y me dijeran ‘tienes tal problema'», dijo Biden al medio BET cuando se le preguntó qué lo haría desistir de la pelea por la Casa Blanca.

Casi dos tercios de su propio partido quieren que el mandatario se haga a un lado, de acuerdo a un reciente sondeo de Associated Press y el Centro de Investigación NORC.

El influyente congresista Adam Schiff se convirtió este miércoles en el demócrata de mayor peso en pedir a Biden que para «asegurar su legado», ponga fin a su intento electoral.

Decepción

Biden «está vacunado y reforzado, y sufre síntomas leves», dijo este miércoles su portavoz, Karine Jean-Pierre, oficializando así el diagnóstico.

El mandatario presentó la tarde del miércoles «síntomas respiratorios superiores, que incluyen rinorrea (secreción nasal) y tos no productiva, con malestar general», detalló el parte médico incluido en el comunicado.

La noticia vino minutos después de que Janet Murguía, presidenta de UnidosUS, anunciara que el presidente cancelaba su participación en el evento anual de la mayor organización nacional de derechos civiles de latinos, un importante grupo demográfico en su apuesta por la Casa Blanca.

«Él compartió su decepción de no poder venir esta tarde», dijo Murguía a las más de mil personas que aguardaban al mandatario en el MGM Convention Center de Las Vegas.

«El presidente estuvo en muchos eventos como sabemos, y dio positivo para covid», agregó Murguía causando un suspiro de la audiencia, que se dispersó minutos después.

«Lamento mucho que no pudo venir, nunca he visto un presidente así que me habría gustado verlo», dijo Anne Vilagut, quien estuvo en el almuerzo.

Pero Vilagut dijo no sentirse preocupada por la salud del mandatario y su avanzada edad. «Creo que él es fuerte y se va a recuperar muy pronto».

«Lamento grandemente no poder escuchar del propio presidente de Estados Unidos cuál es su posición ante las adversidades y retos de los hispanos en Estados Unidos», dijo Alexandra Moya, una republicana que decidió votar por el partido Demócrata por primera vez en 2020, cuando su partido nominó a Donald Trump.

Para Moya, la edad de Biden tampoco es un tema: «él es sólo tres años mayor que el otro (Trump)».

El martes, el mandatario había participado en la conferencia anual de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), en donde sorprendió a los presentes con un discurso enérgico y una presencia vigorosa.