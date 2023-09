Legisladores de Canadá homenajearon a un excombatiente nazi y tuvieron que disculparse

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, rindieron homenaje a Yaroslav Hunka, quien luchó en Primera División Ucraniana en la Segunda Guerra Mundial y estaba presente en la sede del Parlamento. Foto Patrick Doyle/The Canadian Press via AP).

El presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, Anthony Rota, emitió disculpas el domingo después de rendir homenaje a un hombre que luchó en una unidad militar nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La controvertida acción ocurrió poco después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, pronunciara un discurso en la Cámara de los Comunes el viernes.

Durante el discurso de Zelensky, los legisladores canadienses aplaudieron y ovacionaron a Yaroslav Hunka, un hombre de 98 años, cuando Rota lo presentó como un héroe de guerra que luchó en la Primera División Ucraniana. Sin embargo, la decisión de reconocer a Hunka generó una gran controversia en Canadá.

En un comunicado, Anthony Rota expresó: «En mi intervención tras el discurso del Presidente de Ucrania, honré a una persona en la tribuna. Posteriormente, he tenido conocimiento de más información que me hace lamentar mi decisión de hacerlo». Añadió que sus colegas parlamentarios y la delegación ucraniana no tenían conocimiento de su plan de reconocer a Hunka.

Rota explicó que Hunka es originario de su distrito electoral, lo que posiblemente influyó en su decisión de reconocerlo. Sin embargo, después de conocer más detalles sobre el pasado de Hunka, el presidente de la Cámara de los Comunes decidió emitir una disculpa pública.

«Quiero presentar mis más sinceras disculpas a las comunidades judías de Canadá y de todo el mundo. Asumo toda la responsabilidad de mi acción«, declaró Rota en su comunicado.

La Primera División Ucraniana, también conocida como la División Waffen-SS Galicia o la 14ta División Waffen SS, fue una unidad militar voluntaria que estuvo bajo el mando de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Esta unidad fue ampliamente condenada por su participación en crímenes de guerra y atrocidades durante el conflicto.

El Centro de Amigos de Simon Wiesenthal para Estudios del Holocausto emitió una declaración en la que destacó la gravedad de la situación. Señalaron que la división «fue responsable del asesinato en masa de civiles inocentes con un nivel de brutalidad y malicia inimaginable».

El comunicado también indicó que «se debe una disculpa a todos los supervivientes del Holocausto y veteranos de la Segunda Guerra Mundial que lucharon contra los nazis, y se debe dar una explicación de cómo este individuo entró en los salones sagrados del Parlamento canadiense y recibió el reconocimiento del presidente de la Cámara y una ovación de pie».

El incidente generó tantas críticas y controversias, que los cuestionamientos se hicieron virales en la red social X (exTwitter). Además, hubo pedidos para que se realice una mayor investigación sobre cómo Yaroslav Hunka fue invitado y reconocido en el Parlamento canadiense.

AP