«Mi marido planea un accidente»: la premonitoria carta de Lady Di sobre su muerte

Lady Di no pudo superar el doloroso vínculo que la unió al Rey Carlos III.-

La muerte de Lady Di, en un accidente de tránsito ocurrido en el interior del túnel del Alma de París el 31 de agosto de 1997, habilitó teorías conspirativas y especulaciones alrededor de un posible atentado orquestado por la Casa Real británica.

Esas reacciones se vincularon, además, con las denuncias hechas por el egipcio Mohamed Al-Fayed, padre de quien fuera pareja de Diana en los últimos meses de vida: Dodi Al-Fayed. El magnate aseguraba, entonces, que el accidente había sido preparado por los servicios de inteligencia reales.

Es que, tras separarse de Carlos, Diana se había convertido en un dolor de cabeza para la Corona, ya que había ganado mucha popularidad por su calidad de persona y no temía en contar públicamente los pormenores de la vida familiar que incluían las intimidades de la Reina Isabel II.

La supuesta premonición de Lady Di

Siete años después del accidente, en 2004, Michael Brugess puso en marcha la «Operación Paget», en calidad de «coroner» u oficial judicial independiente nombrado por el Parlamento para investigar las muertes violentas, repentinas o sospechosas.

Fue él quien activó un proceso para analizar todas las teorías conspirativas alrededor de la muerte de Lady Di, donde se incluyó al actual Rey Carlos III como posible artífice del asesinato de la princesa. Es que una carta escrita por Diana, dos años antes de su muerte, lo involucró directamente.

La misiva se sumó como prueba recién en 2002, cuando el exmayordomo de Diana, Paul Burrell, la presentó ante el Tribunal.

En esa nota, Diana asentaba de puño y letra que «mi marido está planeando un accidente con mi automóvil. Un problema con los frenos y una herida seria en la cabeza le despejarían el camino para que se pueda casar con Tiggy (Legge-Bourke, ahora la señora Alexandra Pettifer y entonces niñera de los hijos de Diana)».

«Camilla (Parker Bowles, actual esposa de Carlos) no es más que una trampa. Todos somos utilizados por este hombre en cada sentido de la palabra» apuntaba en el escrito de 1995.

Y aseguraba «estoy sentada aquí en mi escritorio hoy, en octubre, anhelando que alguien me abrace y me anime a mantenerme fuerte y con la cabeza en alto. Esta fase particular de mi vida es la más peligrosa».

– La supuesta carta escrita por Lady Di, dos años antes de su muerte.-

Si bien el escrito fue uno de los pilares de la investigación contra el entonces Príncipe de Gales, que tardó tres años en ser llevado ante un estrado, el actual Rey fue absuelto. En su declaración, aseguró que «no sabía nada» sobre la carta «hasta que se publicó en los medios».

Sin embargo, esa no sería la verdad completa. Es que el diario británico Dailymail informó que el entonces príncipe de Gales escribió al respecto una declaración jurada, pero ese documento fue declarado como “altamente sensible” y archivado. No podrá hacerse público hasta 2038.