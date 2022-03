ONU: designan a los miembros del órgano de investigación sobre Ucrania

El presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el embajador argentino Federico Villegas, quienes serán los tres miembros independientes de la recientemente establecida Comisión de Investigación sobre Ucrania. Villegas anunció que los funcionarios internacionales son Erik Møse, de Noruega; Jasminka Džumhur, de Bosnia y Herzegovina; y Pablo de Greiff, de Colombia.

Con la resolución 49/1 del 4 de marzo de 2022, adoptada en un “debate urgente”, el Consejo de Derechos Humanos presidido por la Argentina decidió establecer una comisión de investigación internacional independiente, integrada por tres expertos designados por el titular del Consejo.

Esta Comisión recibió el mandato de “investigar todas las supuestas violaciones y abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario y delitos conexos en el contexto de la agresión contra Ucrania por parte de la Federación Rusa”.

Se solicitó además a la Comisión, que tendrá a Møse como Presidente, que “reúna, consolide y analice las pruebas de dichas violaciones y abusos, incluida su dimensión de género, y que registre y conserve sistemáticamente toda la información, la documentación y las pruebas, incluidas las entrevistas, los testimonios de los testigos y el material forense, de forma consistente con las normas del derecho internacional, en vista de cualquier procedimiento judicial futuro”.

Villegas, como titular del Consejo de Derechos Humanos, buscó recomendaciones de varias partes interesadas y manifestaciones de interés para encontrar candidatos imparciales y altamente calificados para ocupar estos puestos, informó la Cancillería argentina.

La Comisión establecida por una duración inicial de un año debe “establecer los hechos, las circunstancias y las causas profundas de esos abusos y violaciones” y complementar, consolidar y proseguir con la labor de la misión de vigilancia de los derechos humanos en Ucrania, en estrecha coordinación con esa misión y con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

También se pidió al órgano de investigación que identificara a las personas y entidades responsables de violaciones de derechos humanos y delitos conexos cometidos en Ucrania a fin de garantizar que los responsables rindan cuentas de sus actos.

Y se le encomendó formular recomendaciones con miras a poner fin a la impunidad y asegurar la rendición de cuentas, incluyendo en su caso la responsabilidad penal individual, y el acceso a la justicia de las víctimas.

Los comisionados, que actuarán a título personal, deberán presentar una actualización oral de su trabajo ante el Consejo de Derechos Humanos en su 51º período de sesiones, en septiembre de 2022, y un informe completo por escrito en su 52º período de sesiones, en marzo de 2023.

También presentarán un informe a la Asamblea General de la ONU en su 77º período de sesiones.

Los miembros de la Comisión de Investigación

• Erik Møse (Noruega) es ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ex presidente del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y ex juez del Tribunal Supremo de Noruega. Es experto en derecho internacional de los derechos humanos y en derecho penal internacional.

Ha presidido el Comité Directivo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, el comité de expertos que redactó el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y ha publicado extensamente sobre derechos humanos. Al haber presidido un tribunal penal internacional, tiene un profundo conocimiento en materia de investigaciones sobre derechos humanos y de recolección de pruebas.

• Jasminka Džumhur (Bosnia y Herzegovina) es la Defensora del Pueblo de Bosnia y Herzegovina. Es doctora en Derecho y tiene más de 30 años de experiencia en el poder judicial, en derechos humanos y en relaciones internacionales. De 2016 a 2019, fue miembro del Comité de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, y actualmente es su vicepresidenta.

En 2007 y 2008 desempeñó las funciones de Coordinadora del Programa Regional de Justicia y Sociedad Civil en los Balcanes Occidentales dentro de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas. Además, entre 2010 y 2015, fue la primera mujer miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias desde su creación en 1980 y, en 2014-15, fue su Vicepresidenta.

• Pablo de Greiff (Colombia) fue el primer Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (2012-2018). Es doctor en Teoría Política.

Ha combinado una destacada carrera académica con una larga trayectoria como profesional, asesorando a instituciones multilaterales y nacionales y a organizaciones de la sociedad civil en temas de justicia en países de todo el mundo, dijo la Cancillería.

Entre 2001 y 2014 fue Director de Investigación del Centro Internacional para la Justicia Transicional. Desde 2014 es Senior Fellow y Director del Programa de Justicia Transicional en el Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Corresponsalía Buenos Aires