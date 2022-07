Zelenski se comunicó telefónicamente con Alberto Fernández y le agradeció la condena a Rusia

Tras la invasión rusa en tierras ucranianas, el presidente Alberto Fernández mantuvo comunicación telefónica con su par ucraniano, Volodímir Zelenski, desde sus despachos de Casa Rosada, y duró 35 minutos. La Embajada de Ucrania había elevado un pedido formal para hacer efectiva la comunicación a través de una carta con fecha del 22 de junio, y tras una larga coordinación por cuestiones de horario, se pudo concertar.

A su parte, Zelenski publicó a través de sus redes sociales que agradeció la ayuda humanitaria, la condena a Rusia por la invasión y la suspensión de la membresía rusa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. «Hablé con una región importante: América Latina. Hablé con el presidente @alferdezprensa, agradecí la ayuda humanitaria, la condena de la agresión rusa y la suspensión de la membresía rusa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU», tuiteó el jefe de Estado.

Según pudo saber NA de fuentes oficiales, entre los temas abordados estuvieron presentes el agradecimiento de Zelenski por la ayuda humanitaria de la Argentina, y por su condena a Rusia en el marco del G7.

Cabe destacar que el mandatario, de buena relación con Vladimir Putin, finalmente cuestionó el ingreso de tropas rusas en Ucrania y los posteriores bombardeos. Además, en reiteradas ocasiones, pidió el fin de la invasión.

“Soy consciente de que solo 1.800 kilómetros separan este recinto de donde se está librando una guerra. La Argentina condenó la invasión de Ucrania por parte de la Federación de Rusia”, supo sostener el jefe de Estado en el foro frente al canciller alemán, los presidentes de Estados Unidos y Francia, y los primeros ministros de Gran Bretaña, Japón, Canadá e Italia.

A su parte, el jefe de Estado argentino le manifestó el apoyo a las negociaciones que tengan como objetivo el cese de hostilidades y «la búsqueda de un diálogo que lleve de manera urgente a la paz». En tanto presidente de la CELAC, Fernández indicó que América Latina es «un continente de paz» que rechaza el uso de la fuerza y «promueve el diálogo para la resolución de los conflictos».

Con respecto a la ayuda humanitaria, la Argentina envió a Ucrania siete contingentes con 61, 90 toneladas de alimentos, suministros sanitarios, de higiene y abrigo, convirtiéndose así en el país de Latinoamérica con más solidaridad brindada, y se sumó a la lista de los países que recibieron refugiados ucranianos.

Con esta comunicación, Zelenski cosecha el diálogo con un país latinoamericano que contribuye al mapa de sus relaciones internacionales.

El mandatario estuvo acompañado por el canciller, Santiago Cafiero y la portavoz, Gabriela Cerruti.

