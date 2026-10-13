El Gobierno mantiene el operativo para la visita del Papa, pero admite una posible reprogramación

El Gobierno nacional mantendrá los preparativos para la visita del papa León XIV hasta recibir una comunicación formal del Vaticano sobre su evolución clínica y una eventual modificación de la agenda. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que la organización continúa en marcha, aunque remarcó que la recuperación del pontífice es la prioridad.

El Gobierno avanza con los preparativos para la visita papal

“No podemos perder días”, sostuvo la funcionaria, quien aclaró que no hubo notificaciones oficiales de la Santa Sede que alteren el cronograma previsto. No obstante, reconoció que una postergación dependerá del tratamiento que deba seguir el Papa después de la cirugía.

“Lo dijo el Presidente ayer: si hay que reprogramar, se reprograma”, afirmó Monteoliva durante entrevistas con A24 y LN+. También insistió en que los equipos de trabajo recibieron instrucciones de continuar con la planificación hasta contar con una definición oficial. “La respuesta sería esperar información oficial”, señaló, según Infobae.

León XIV fue operado este martes en el hospital Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida. El procedimiento fue exitoso, no registró complicaciones y el pontífice despertó con normalidad, según informó el Vaticano.

El diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar se confirmó durante la intervención, luego de que un examen histológico identificara la naturaleza cancerosa de la masa detectada en los estudios preoperatorios. Por el momento, la Santa Sede no precisó qué tratamiento seguirá el Papa ni confirmó si necesitará terapias adicionales.

Mientras continúa su recuperación, el Vaticano suspendió todas las audiencias pontificias hasta el 20 de octubre. León XIV permanecerá internado en el Gemelli bajo seguimiento médico.

La organización de la visita quedará supeditada a la evolución clínica del pontífice y a las decisiones que comunique oficialmente la Santa Sede.