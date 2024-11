Rafael Araya Mazri, dirigente palestino: “Netahyahu es ahora un prófugo de la ley”

Rafael Araya Mazri lo aclara desde el principio. “No soy embajador: soy el presidente de la Confederación Palestina, Latinoamericana y del Caribe (Coplac) el que reúne a 1500000 palestinos en América Latina y el Caribe. En Palestina soy diputado, miembro del Consejo Nacional Palestino”, agrega. Sin embargo, es lo más cercano a un representante diplomático de los intereses de lo que, espera, sea un Estado para su Nación. Araya Mazri estuvo el jueves pasado en las aulas comunes de la Universidad del Comahue de Neuquén para brindar una charla sobre la situación en Medio Oriente, el mismo día en que la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya ordenó detener al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y a su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra en Gaza .

P: La primera pregunta es obligada por la noticia del día ¿Cómo la recibió?

R: Es un gran aliciente, sin duda un baño para la moral del pueblo palestino, que por fin un organismo con el peso y el prestigio que tiene la Corte Penal Internacional haya ordenado detener por crímenes de guerra tanto a Netayahu como el renunciante ex ministro de Defensa. Esto significa sin duda un baldón, un golpe muy duro a la lógica del del régimen sionista, que ha actuado con absoluta inmunidad e impunidad otorgada, por supuesto, por algunas potencias occidentales encabezadas por los Estados Unidos. Y se ha logrado a pesar de todas las amenazas que Estados Unidos, Francia, Alemania y Gran Bretaña han realizado a la CPI para intentar evitar este pronunciamiento, llegando incluso a amenazar con el retiro de todo apoyo económico si se jugaba a cualquier israelí. La Corte actuó conforme a derecho y a partir de ahora Gallant y Netanyahu son prófugos de la ley.

P: Sin embargo ni Israel ni Estados Unidos reconocen la jurisdicción de la CPI.

R: Obviamente ellos no reconocerán la autoridad de la Corte, pero ya no podrán viajar tranquilos por el mundo, no podrán pisar un solo país que reconozca la reducción la jurisdicción de la Corte porque van a ser detenidos.

P: ¿Cómo es la situación hoy en Gaza y el resto de los territorios palestinos?

R: Una situación humanitaria espantosa, el impedimento a que entre ayuda humanitaria a la Franja de Gaza es tal vez el punto más más angustioso, porque cuando se necesitan según las Naciones Unidas y la FAO entre 350 a 400 camiones por día, están entrando entre 20, 25 ó 30 como máximo . Entonces es una carencia absoluta no solamente de alimentos, sino de agua, de medicinas, de insumos médicos para para el personal sanitario que intenta hacer cirugías. Hoy tienen que hacer muchas amputaciones por heridas de bombas y balas, sobre todo niños. Ha vuelto el sarampión o poliomielitis por la falta de condiciones mínimas de higiene y de sostenimiento de la vida. La negativa sistemática del Estado de Israel al ingreso ayuda humanitaria ha posibilitado un cuadro realmente dramático y grave en cuanto a la situación sanitaria, alimentaria y de vida de la población palestina. Desde octubre del año pasado han muerto más de 44.000 personas y más de cien mil han sido heridos, de los cuales más de un tercio son niños menores de 12 años. Han sido demolidas ciudades enteras entonces el estimado de muertos debajo de los escombros es abismal, ni siquiera se puede hacer un cálculo estimativo.

P: La ofensiva israelí comenzó después de un ataque de Hamas que dejó más de 1.200 muertes, hay cientos de rehenes cautivos aún ¿Cuál es la postura de la ANP sobre esto?

R: Ni Hamás ni la Jihad Islámica son parte del gobierno palestino ni de la Organización para la Liberación de Palestina, que representa al pueblo palestino no puede hacerse cargo de lo que un grupo descolgado de su organización. Dicho esto, no puedo dejar de decir que estos grupos pueden tener o sentir que tienen el derecho de resistir, pero lo que no pueden hacer es involucrar a población civil, a mujeres y niños. Hombres armados tienen que enfrentarse a hombres armados, ¿no? No se puede retener a civiles para después tenerlos como moneda de cambio. En eso quiero ser absolutamente claro.

P: Pero ellos ejercían el gobierno de la Franja de Gaza.

R: Hamás llega a controlar la Franja de Gaza mediante la desposesión de ese ejercicio a la Autoridad Palestina, un golpe donde expulsa los funcionarios del gobierno de la Autoridad Palestina de forma cruenta, donde además son asesinados y expulsado militantes de otros partidos políticos palestinos que participaban del gobierno. Básicamente se transforma en un enclave de Hamás.

P: Que utiliza a civiles como escudos humanos.

R: No, ellos toman como rehenes a civiles, lo que es repudiable, hay niños metidos en medio. ¿Cómo vas a tomar como rehenes a niños para después canjearlos por otros prisioneros? Te quita en alguna medida la autoridad moral para reclamar por el maltrato o el crimen de niños por parte del Estado de Israel. No te puedes igualar en la maldad, sino en lo que es a favor de la dignidad humana.

P: ¿El gobierno palestino está hoy atrapado entre dos extremismos? De parte del gobierno de Netanyahu y de los grupos islamistas armados.

R: No. El palestino es un gobierno laico y democrático que funciona en lo que se llama en la ribera occidental, Cisjordania y Jerusalén Oriental, pero inhibido por la ocupación de su territorio por el ejército de una potencia ocupante, tal como ha declarado las Naciones Unidas al Estado de Israel. No es un eufemismo para un territorio en disputa, es lo que ha prescrito la legislación internacional es la construcción de un Estado palestino basado en las fronteras delimitadas al 4 de junio de 1967, con Jerusalén Oriental como su capital, y cualquier conglomerado que haya instalado allí el Estado de Israel cae en la categoría de ilegal, son 700 mil colonos ilegales que Israel ha implantado en la ribera occidental, lo cual en la práctica impide la continuidad territorial de Palestina y conformar un Estado coherente y continuo, incluyendo a la Franja de Gaza.

P: Ante esa situación ¿cuál es la estrategia actual de la Autoridad Palestina qué es lo que ustedes plantean como solución a esta situación de violencia que se está dando no solo en la Franja de Gaza sino en la región?

R: Mira, quién generó el problema tiene que resolverlo. Primero que nada, junto con la creación del Estado de Israel no se previó y no se impusieron las medidas necesarias para la creación de un Estado palestino. La comunidad internacional que aprobó eso tiene que hacerse cargo, es decir ya hemos estado orientados los esfuerzos del Cuarteto de Madrid, después de los Acuerdos de Oslo, con el primer israelí que tuvo un sentido realmente amplio de lo que significaba la paz como fue el presidente Isaac Rabin que firmó los acuerdos con el entonces presidente de la ANP Yasser Arafat y acordaron que en un plazo de cinco años los palestinos conformarían toda la estructura burocrática de un Estado y luego discutir el estatus final de la frontera y de la ciudad de Jerusalén. Tristemente Rabin fue asesinado por un terrorista judío extremista israelí, que no solamente asesinó al primer ministro sino que asesinó la perspectiva real de una paz negociada. Hay que recordar que en ese entonces el hoy primer ministro de Israel Netanyahu llenó las carreteras de de Israel y las ciudades con gigantografías que mostraban a Rabin vestido con uniforme de las SS o con uniform de los campos de concentración, eso fue generando un clima de odio que terminó en el asesinato. Y esa actitud sigue hasta nuestros días.

P: Lo traigo un poco a la actualidad, la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, que es el principal aliado de Israel en este conflicto, cree usted que v va a perjudicar cualquier proceso de paz?

R: Mira, yo yo no creo que el que el presidente Trump sea ciego. Cuando tú tienes a tu amigo que está conduciendo borracho, lo lógico sería que le pidieras manejar tú que estás bien. El compromiso de Donald Trump es terminar con la guerra del Medio Oriente y con la guerra de Ucrania es decir, si no va a ser favoreciendo a una de las partes, bueno, será un tema de discusión. Nosotrs tenemos la esperanza que este gobierno del presidente Trump pongra freno a esa canilla abierta de fondos militares, que de manera permanente e incluso coercitiva pueda poner freno a esta a este desangramiento del pueblo palestino, que realmente estaba bajo amenaza de desaparecer a la luz de esta arremetida militar. Tenemos esperanza que el presidente Trump cumpla con su promesa de detener la guerra y que sea con la creación de un Estado palestino, una promesa que lleve a un camino viable para ser completada en el mediano o largo plazo.

P: ¿Y la Autoridad Palestina Palestina tiene la capacidad de imponerse o convencer a grupos radicalizados violentos como Hamás de reconocer al Estado de Israel y no de destruirlo, como plantean?

R: Eso no es así. Hamás hace ya seis años proclamó que estaban dispuestos a aceptar la creación del Estado de Israel en las condiciones que de los Acuerdos de Oslo. Yo creo que es hora de confrontar también la propaganda del actual gobierno israelí, que ha encontrado en Hamás a su enemigo perfecto. Si Hamás negociara con Israel el día de mañana, van a inventar o potenciar a otro grupo para seguir viviendo de la amenaza existencial, que es lo que les garantiza los 30.000 millones de dólares de ayuda cada 10 años de parte de Estados Unidos, el armamento y esa situación de tensión permanente, porque Israel no puede vivir sin un conflicto de baja o de alta intensidad, ya sea bombardeando esporádicamente la Franja de Gaza o demoliendo hogares palestinos en la Ribera Occidental, siempre se tiene la excusa para ir generando situaciones de violencia que van haciendo imposibles que la paz pueda consolidarse.

P: En el caso de Argentina , hoy incluso el gonbierno de Javier Milei se pronunció en contra de esta sentencia de la Corte Penal Internacional. Este lineamiento del gobierno Milei tan radical en favor de de Israel, ¿qué perspectivas le deja a ustedes de que son la representación aquí en América Latina?

R: Mira, eso hace en realidad a las condiciones y creencias propias del presidente, porque lo que nosotros hemos constatado, no sin un dejo de tristeza, es que la Argentina ha roto con el presidente Milei una tradición y conducta ante los organismos multilaterales por parte de Argentina, que siempre se caracterizó por el respeto a la legalidad internacional, por el respeto a la resoluciones de la ONU. Argentina históricamente defendió la creación de un Estado palestino conviviendo en paz junto al Estado de Israel, entonces no creo que el presidente Mike pueda borrar ese legado, yo creo que que sí le va a ser posible mientras dure su mandato, pero no no creo que trascienda más allá.