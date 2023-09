Seis muertos y un centenar de heridos en el incendio de una fábrica de pelotas de golf en Taiwán

Un incendio en una fábrica de pelotas de golf en Taiwán causó la muerte de al menos seis personas, incluyendo tres bomberos que fueron víctimas de una explosión, y otras cuatro permanecen desaparecidas, informaron hoy las autoridades locales.

El incendio, que comenzó el viernes por la noche, hirió a más de un centenar de personas, en su mayoría trabajadores, indicó el gobierno del condado de Pingtung a medios de comunicación locales.

Los desaparecidos son un bombero y otras tres personas, señaló la agencia de noticias AFP.

Video shows explosion at golf ball factory in Taiwan's Pingtung Science Park on Friday https://t.co/1opEfuFYMu pic.twitter.com/tHhpqgonOv