Tensión en Israel: Benjamin Netanyahu ordenó el bloqueo total de Cisjordania a días de las elecciones generales

A pocos días de celebrarse los comicios generales en Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó este viernes el cierre total e indefinido del territorio de Cisjordania. La drástica decisión política y militar se produce inmediatamente después de que las fuerzas de seguridad israelíes abatieron a dos palestinos armados.

El episodio central tuvo lugar durante las primeras horas de la mañana en un cruce cercano a la ciudad cisjordana de Hebrón. De acuerdo con los informes prelimes del ejército, los agresores llegaron al lugar provistos con armas de fuego de grueso calibre y abrieron fuego contra civiles.

Como consecuencia directa del ataque armado, al menos cinco personas resultaron heridas con distinta gravedad y debieron ser trasladadas de urgencia a centros médicos en Jerusalén. Entre las víctimas se registraron dos pacientes en estado crítico, lo que incrementó la conmoción pública en plena recta final de la campaña electoral.

Tras el suceso, la respuesta oficial no tardó en llegar desde la cúpula del Ejecutivo israelí. Netanyahu convocó a una reunión de emergencia con los altos mandos militares y anunció el cerco inmediato sobre Hebrón, además de la restricción absoluta de desplazamientos en toda la región.

El impacto en la seguridad y los operativos en la zona

El primer ministro sostuvo públicamente que el operativo busca neutralizar cualquier amenaza latente en vísperas de la votación del próximo martes. Asimismo, advirtió con dureza que las fuerzas de defensa perseguirán a los responsables y a quienes los encubran en cualquier circunstancia.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor del ejército, Eyal Zamir, informó que en el vehículo utilizado por los atacantes se halló un importante arsenal de municiones. Las autoridades militares interpretaron este acopio como un indicio de que los agresores planeaban perpetrar un atentado de proporciones mucho mayores.

Benjamin Netanyahu ordenó incrementar las fuerzas de seguridad en la región (Foto: AP)

En paralelo al bloqueo geográfico, la policía de fronteras y las tropas terrestres desplegaron incursiones masivas y redadas casa por casa en localidades cisordanas. Voceros castrenses confirmaron que ya se concretaron decenas de detenciones en el marco de las averiguaciones vinculadas al tiroteo.

La medida restrictiva generó inmediatas complicaciones logísticas y humanitarias para la población palestina local, cuyos desplazamientos internos quedaron virtualmente paralizados. Diversas organizaciones sociales advirtieron que la situación profundiza el aislamiento y las dificultades cotidianas en los enclaves afectados.

El clima político en la recta final hacia las urnas

El atentado y la consiguiente respuesta militar alteraron por completo la agenda de los partidos políticos en pugna. Desde la agrupación Likud confirmaron que el mandatario debió cancelar varios actos proselitistas programados para concentrarse en la gestión de la crisis.

Los comicios del martes definirán el futuro político de Netanyahu en un contexto regional sumamente frágil, marcado todavía por las consecuencias de la guerra en la Franja de Gaza y la constante presión de sectores de la seguridad nacional.

Analistas internacionales coinciden en que este nuevo pico de violencia en Cisjordania influirá de manera directa en el ánimo del electorado israelí, polarizando aún más las posturas en torno a la defensa nacional y el manejo de los territorios ocupados.