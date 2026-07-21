Derrumbe en un proyecto hidroeléctrico del Himalaya: al menos 10 muertos y 17 trabajadores atrapados en India

Al menos 10 trabajadores murieron tras quedar sepultados por un derrumbe ocurrido en un túnel en construcción en el estado de Sikkim, en el Himalaya, India. El deslave bloqueó el ingreso y complicó las tareas para rescatar a quienes permanecen atrapados.

El accidente se produjo el lunes a las 15, hora local, en el distrito de Namchi, mientras avanzaba la construcción de un túnel vinculado a un proyecto de hidroenergía sobre el río Teesta. Según informó AFP, otras 12 personas fueron rescatadas y 17 continúan atrapadas.

Derrumbe en un túnel de India: gases tóxicos dificultan el rescate

Las tareas de búsqueda se desarrollan en condiciones peligrosas debido a la presencia de metano, monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno dentro del túnel. Varios rescatistas sufrieron mareos y desmayos, por lo que solo quienes cuentan con equipos de respiración especializados pueden ingresar.

El colapso habría ocurrido después de una explosión en el interior del túnel, aunque las autoridades todavía no determinaron su origen. Algunos trabajadores señalaron que escucharon un fuerte estruendo antes del derrumbe. En los últimos días la región registró lluvias torrenciales.

“Hemos recuperado 10 cuerpos hasta ahora y se teme que otras 17 personas estén atrapadas”, dijo a los periodistas Sonam Dolma, jefe de la Policía local.

Equipos especializados buscan sobrevivientes dentro del túnel

La Fuerza Nacional de Respuesta ante Desastres (NDRF) participa del operativo junto con otros equipos de emergencia. Los rescatistas utilizan tanques de oxígeno y dispositivos de respiración para avanzar en un ambiente afectado por la acumulación de gases.

“Encontramos gases tóxicos como metano, monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno dentro del túnel”, indicó Nitin Kumar, funcionario de la NDRF. El operativo también sumó a un equipo especializado en rescates en minas, que se trasladó al lugar para colaborar con los socorristas.

El accidente también involucró a seis funcionarios de la Corporación Nacional de Energía Hidroeléctrica (NHPC), empresa estatal encargada de construir el proyecto. Los trabajadores ingresaron al túnel para colaborar con el rescate y quedaron atrapados, según informaron las autoridades.

Las características geológicas de la región dificultan este tipo de obras. El Himalaya presenta actividad sísmica y formaciones rocosas jóvenes y fracturadas, mientras que especialistas advierten sobre la presencia de bolsas subterráneas de gases en la cuenca del río Teesta. En 2023, otro derrumbe en un túnel del estado de Uttarakhand dejó atrapados a 41 trabajadores durante 17 días, hasta que todos fueron rescatados.