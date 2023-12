Un robot hirió a un trabajador en la fábrica de Tesla y Elon Musk estalló de furia: «Vergonzoso»

El incidente protagonizado por un robot y un trabajador que terminó herido en la fabrica de Tesla, en Giga Texas, fue motivo de polémica durante las últimas horas y generó la furia del propio Elon Musk, pese a que el hecho ocurrió hace dos años.

Según informó la agencia de noticias tecnológicas The Information y otros medios internaciones, el episodio tuvo lugar en 2021, cuando un ingeniero de la firma comenzó a trabajar en tres robots sin darse cuenta de que solo dos estaban apagados.

Fue en ese momento que el tercer artefacto, que siguió activado, «inmovilizó» al trabajador «contra una superficie, hundiendo sus garras en su cuerpo y extrayendo sangre de su espalda y brazo«, dijeron fuentes consultadas por el medio.

La víctima logró liberarse del robot recién cuando otro trabajador presionó el botón stop de emergencia, no sin antes dejar un importante «rastro de sangre» en las instalaciones.

El suceso quedó registrado en el condado de Travis, donde está la factoría, y salió a la luz recién este 2023 a través de un historial de lesiones que fue presentado ante los reguladores. En ese documento, aseguró el sitio que difundió el accidente, se informaba que casi uno de cada 21 trabajadores de la fábrica Tesla Giga en Texas resultó lesionado en el trabajo en 2022.

Una vez conocido el incidente, la respuesta de Elon Musk no tardo en llegar, ya que en su cuenta de X estalló de furia contra los medios, por la forma en la que se refirieron al hecho.

Correct.



Truly shameful of the media to dredge up an injury from two years ago due to a simple industrial Kuka robot arm (found in all factories) and imply that it is due to Optimus now.