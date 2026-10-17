Una avalancha en el centro de esquí Portillo dejó cuatro muertos y cuatro heridos en Chile.

Una avalancha ocurrida este sábado en la zona central de la cordillera de Los Andes chilenos provocó la muerte de cuatro personas y dejó a otras cuatro heridas tras quedar atrapadas por el desprendimiento de nieve.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) detalló que el hecho se registró en las inmediaciones de la Laguna del Inca, en el histórico Centro de Esquí Portillo, situado a unas dos horas de Santiago y a tres kilómetros del Paso Internacional Los Libertadores, conector clave con la provincia de Mendoza.

De acuerdo con los datos aportados por medios locales, la masa de nieve arrastró al grupo de excursionistas hacia las heladas aguas de la laguna. Tras el alerta, se desplegó un operativo de rescate coordinado por Bomberos de Los Andes junto a equipos de alta montaña, personal de Carabineros mediante una brigada aeropolicial, el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), el Sistema Integrado Cristo Redentor, operarios del Hotel Portillo y la oficina regional del Senapred, con tareas para hallar a posibles personas desaparecidas.

En cuanto a los sobrevivientes, las autoridades confirmaron que los cuatro heridos fueron estabilizados en el sitio y derivados de urgencia a distintos centros asistenciales de la zona.

Advertencias desoyidas y restricciones en la zona

El alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, aclaró que las víctimas no se alojaban en el complejo hotelero, dado que las instalaciones permanecen cerradas por el fin de la temporada invernal. El jefe comunal enfatizó que el sector no contaba con habilitación para realizar excursiones y que existía cartelería con prohibiciones expresas de acceso. El jefe de seguridad del hotel les había advertido previamente a los visitantes sobre el riesgo extremo de ingresar en ese horario.

El delegado presidencial subrogante de Los Andes, Sebastián Caldera, lamentó el suceso y remarcó la necesidad de cumplir estrictamente con los protocolos de prevención en zonas de alta montaña. El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, ratificó que los afectados de nacionalidad chilena eran turistas de paso e insistió en que desoyeron las advertencias directas de los responsables del establecimiento.