VIDEO | Aseguran que Shani Louk, la influencer alemana secuestrada por Hamas en Israel, está viva

Entre los cientos de víctimas del ataque de Hamas durante una fiesta electrónica en Israel, resaltó el caso de la influencer alemana Shani Louk. Las imágenes del secuestro de la joven mientras disfrutaba de la Tribe of Nova dieron la vuelta al mundo.

Luego de se rumoreara de que la Shani había muerto tras ser apresada, su madre aseguró que está viva y hospitalizada en Gaza. La mujer también hizo un nuevo y desesperado llamado al gobierno alemán para que le ayudara a encontrarse con su hija.

Ricarda Louk declaró que tenía información de que su hija seguía con vida, pero que se encontraba en estado crítico debido a las graves lesiones sufridas en la cabeza.

Esta es la madre de Shani Louk, que confirmó que su hija se encuentra viva y hospitalizada en Gaza, como digo no fue asesinada, los militantes la llevaron al hospital.



