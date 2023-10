VIDEO | Israel y Hamas en guerra: así secuestraban personas durante una fiesta electrónica

La guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas estalló con fuerza durante el último fin de semana y arrojó varios escenas inéditas. Una de ellas se vivió durante una fiesta electrónica, cuyos asistentes presenciaron el inicio del peor ataque en la historia del país.

Es que mientras cientos de personas disfrutaban bailando al aire libre, fueron testigos y víctimas de cómo comenzaron a caer los primiros cohetes.

Según los asistentes, los misiles de Hamas comenzaron a impactar alrededor de las 6.30 am. Unos minutos más tarde, todos corrían de manera desesperada para escapar de los bombardeos.

En simultáneo, terroristas palestinos llegaba a la zona en parapentes y comenzaban la brutal persecución. A su vez, grandes grupos habían penetrado por la frontera terrestre.

Poco después del amanecer ya sonaban las sirenas, pero pocos en la fiesta podían escucharlas. Nadie imaginaba lo que se avecinaba. A un par de kilómetros, los terroristas habían comenzado a atacar tanques y soldados israelíes.

