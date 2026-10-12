Zelenski denunció que Rusia bombardeó centrales energéticas tras el alto el fuego de Donald Trump y advirtió: «Vamos a responder»

Autos en llamas tras un ataque ruso contra un barrio residencial de Járkov, Ucrania, el domingo 11 de octubre de 2026. (Foto: AP)

El presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski, denunció este lunes que las fuerzas rusas continuaron bombardeando infraestructura energética de su país, a pesar de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, había anunciado un día antes un alto el fuego sobre esos objetivos.

Zelenski habló durante su participación en el Foro de Seguridad de Varsovia, en Polonia, según informó la agencia Associated Press (AP). Relató que su gobierno se enteró de la presunta tregua energética a través de los medios y advirtió que, si bien Ucrania está dispuesta a respetar una pausa en los ataques si Moscú hace lo mismo, habrá consecuencias si el Kremlin no la acepta este invierno: «Vamos a responder».

El anuncio de Trump en Truth Social y la respuesta del Kremlin

El cruce se desató luego de que Trump publicara el domingo un breve mensaje en su red social, Truth Social, en el que aseguró que el cese de los ataques contra la infraestructura energética regía de forma inmediata. Ofreció pocos detalles y cerró con una advertencia: «¡No lo rompan!».

Sin embargo, el mandatario ucraniano sostuvo que su gobierno quedó «horriblemente sorprendido» al constatar ataques posteriores contra una central eléctrica en Járkov, una planta productora de gas y una estación de servicio civil. «Quedó claro que Putin no lee Truth Social», ironizó Zelenski, al tiempo que remarcó: «Lo apoyamos, pero no escuché que el lado ruso haya aprobado esta propuesta».

Un rescatista apaga el fuego en viviendas destruidas por un ataque ruso en Járkov, Ucrania, el domingo 11 de octubre de 2026. (Foto: AP)

Desde Moscú, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, evitó confirmar si Rusia había aceptado la tregua y se limitó a señalar que «los contactos continúan». No es la primera vez que ocurre: el 14 de septiembre, Trump ya había anunciado que ambos países se comprometían a «no golpear» la infraestructura energética del otro, una propuesta que tampoco se concretó.

La disputa por las refinerías, el diésel ruso y la llegada del invierno

El control de los suministros energéticos se transformó en un eje determinante de la guerra, que ya lleva cuatro años y medio. Kiev denuncia que Rusia busca dejar a la población sin luz, calefacción ni agua corriente para quebrar la resistencia civil con las bajas temperaturas, una estrategia que los funcionarios ucranianos describen como «convertir el invierno en un arma».

Ucrania, por su parte, atacó refinerías ubicadas dentro del territorio ruso. Eso llevó a Trump a culpar a Zelenski por los precios récord del diésel en Estados Unidos, en lugar de atribuirlos a la guerra que Washington encabeza en Irán, y a cerrar el viernes un acuerdo con Putin para importar diésel ruso con el objetivo de bajar los combustibles antes de las elecciones de medio término.

Frente a este escenario, Zelenski fijó la postura de su administración:

Condición sobre las refinerías: afirmó que su país está dispuesto a frenar los ataques contra las refinerías rusas, como pidió Trump, si Moscú deja de bombardear el sistema energético ucraniano, y le pidió a la Casa Blanca presionar al Kremlin: «Estamos esperando los detalles de la conversación entre los estadounidenses y los rusos, y qué pasos concretos están dispuestos a dar».





afirmó que su país está dispuesto a frenar los ataques contra las refinerías rusas, como pidió Trump, si Moscú deja de bombardear el sistema energético ucraniano, y le pidió a la Casa Blanca presionar al Kremlin: «Estamos esperando los detalles de la conversación entre los estadounidenses y los rusos, y qué pasos concretos están dispuestos a dar». Expectativa de tregua: el mandatario se mostró optimista sobre el acuerdo: «Este alto el fuego energético puede funcionar y convertirse en un paso importante hacia el fin de la guerra».



Elecciones en Ucrania: la exigencia de una tregua de 60 días

El debate electoral se reavivó después de que Trump afirmara el sábado que era hora de que Ucrania tuviera un nuevo presidente y que Zelenski no había hecho lo suficiente para terminar el conflicto. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, le respondió que no es momento de elecciones en Ucrania, al menos sin un alto el fuego.

Zelenski sostuvo que votar en plena guerra es inviable, más aún con los nuevos ataques rusos de día y de noche, pero se mostró dispuesto a avanzar si Ucrania consigue una tregua total de al menos 60 días.

Por su parte, Peskov respondió que, ante una elección, Putin estaría dispuesto a suspender los ataques «específicamente el día de la votación», y sostuvo que Kiev solo busca esos dos meses «para reunir fuerzas, curar sus heridas y continuar la guerra».

Ataques con drones en Járkov y Kiev dejan tres muertos y varios heridos

En paralelo a la discusión diplomática, los bombardeos rusos dejaron víctimas en el este y en la capital de Ucrania. La Fiscalía Regional de Járkov confirmó la muerte de tres personas y nueve heridos —entre ellos menores de edad— tras un ataque con drones el domingo por la noche contra una zona densamente poblada de la localidad de Pisochin, cerca de edificios de departamentos y almacenes.

En Kiev, la administración militar de la ciudad informó que dos personas resultaron heridas por ataques rusos durante el día del lunes. La caída de restos provocó un incendio en una vivienda del distrito de Darnitski; también cayeron escombros sobre un depósito de ese distrito y en un terreno abierto cerca de casas en Solomianski.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, las defensas antiaéreas derribaron o neutralizaron 89 de los 121 drones que Rusia lanzó durante la noche del lunes, en un ataque que incluyó además un misil guiado Kh-59.