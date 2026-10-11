Donald Trump afirmó que Rusia y Ucrania acordaron «el cese al fuego energético»: qué condición puso Volodimir Zelenski

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que este domingo que Rusia y Ucrania acordaron poner fin a los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas. El mandatario Volodimir Zelenski sostuvo que le sorprendió ese anuncio aunque aseguró que está dispuesto a aceptarlo si Moscú hace lo mismo y también se refirió a la posibilidad de realizar elecciones.

El mandatario norteamericano criticó el sábado las ofensivas contra refinerías en la guerra que tiene lugar en Europa.

Donald Trump, cese al fuego y pedido de elecciones en Ucrania

«A partir de ahora, hay un cese al fuego energético en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han llegado a un acuerdo. ¡No lo rompan!», escribió Trump en su red Tsruth Social, sin dar más detalles.

Ni Kiev ni Moscú reaccionaron de inmediato a este anuncio, que se produce tras las declaraciones de Trump el sábado, en las que criticó los ataques de Kiev contra refinerías rusas y opinó que «es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente».

Zelenski declaró el domingo al medio digital Axios que le sorprendió el anuncio de su homólogo estadounidense Donald Trump.

«El anuncio de la tregua fue una noticia para mí. Pero si los rusos aceptan un cese al fuego energético, Ucrania estará de acuerdo. Si el presidente Trump la negoció con (el presidente ruso Vladimir) Putin -por favor dígannos cuándo entra en vigor la tregua- estamos preparados y la aceptaremos», dijo Zelenski, según el periodista de Axios Barak Ravid, que publicó estas declaraciones en X

Zelenski dijo que le comentó al equipo de Trump que, si Estados Unidos quiere que Ucrania celebre elecciones -las primeras desde que comenzó la invasión rusa en 2022- deben hablar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

«Díganle a Putin que nos conceda dos meses, 60 días de alto el fuego total, 60 días, y organizaremos elecciones», dijo. «Por supuesto, estaremos dispuestos a aceptar cualquier decisión de nuestro pueblo», aseguró.

Trump criticó el sábado los ataques de Kiev contra refinerías rusas y opinó que «es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente». Dijo esto luego de anunciar el viernes un acuerdo entre Washington y Moscú para la compra masiva de diésel ruso, acompañado de una flexibilización de las sanciones estadounidenses a Rusia.