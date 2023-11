Cortés: “La deuda que Gennuso quiere consolidar con OPS condiciona mi gestión”

La decisión del jefe comunal Gustavo Gennuso de pretender reconocer 7.920.000 dólares en concepto de deuda por el alquiler de máquinas viales a la empresa OPS SACI le cayó como un balde de agua fría al intendente electo Walter Cortes.

“Estoy con mucha tristeza, con mucha bronca y siento impotencia”, admitió este lunes Cortes a Diario RÍO NEGRO tras enterarse de que el intendente quiere comprometer ese pago para saldar la deuda con la empresa.

Desde 2019 hasta la fecha el municipio alquiló máquinas sin chofer a la empresa OPS SACI por contratación directa. Ahora quiere reconocer la deuda con el mecanismo de legítimo abono.

Cortés sostuvo que esa herencia, en el caso de que sea avalada por el Tribunal de Contralor Municipal, condicionará su gestión. “La deuda que Gennuso quiere consolidar con OPS me condiciona porque si tengo que pagar eso no voy a poder hacer un montón de cosas que había proyectado. ¿Cómo hago para llegar con el asfalto?”, planteó.

El intendente electo le pidió a Gennuso que “por favor tenga la dignidad suficiente y que no deje ninguna deuda ni contratos que involucran mi gestión”.

“Analizaré si es legítima”

Dijo que hasta el momento “no tengo los números, no sé con qué me voy a encontrar, no sé si es deuda genuina o inventada”, afirmó Cortés. “El día que asuma analizaré si es legítima”, remató.

Confirmó que hará una auditoría cuando asuma el 8 de diciembre próximo de la gestión saliente y si surgen irregularidades las denunciará en la Justicia. “Si comprobamos que se robaron un pincel vamos a hacer las denuncias penales correspondientes”, advirtió.

Reveló que en la reunión que mantuvo con el intendente Gustavo Gennuso para coordinar la transición “nunca me comentó el tenor de esta deuda con OPS”. Dijo que durante ese encuentro fue todo muy frío, “ni siquiera hubo un acercamiento”. “Es todo muy feo lo que pasa”, planteó.

Sostuvo que con los montos comprometidos se podría comprar una máquina motoniveladora por mes. “Con la deuda se podrían comprar 48 motoniveladoras al terminar mi mandato”, afirmó.

Es que si bien no se sabe hasta ahora cómo se pagará la deuda que Gennuso reconoce, en la carpa chica de Cortés creen que habrá un plan de pagos. El proyecto de resolución no aclara ese punto trascendental.

Calificó como “horrible” la situación de la que se enteró este lunes. “Son horrorosas estas cosas”, aseveró.

Una decisión desacertada

Opinó que la decisión de Gennuso de alquilar las máquinas estuvo mal. Y planteó que hasta el momento no sabe los montos definitivos de la deuda.

“Esto me deja comprometido y con muy pocas posibilidades para poder llevar adelante el plan de gobierno que habíamos planificado”, afirmó. “Además, me deja un nivel de masa salarial alto”, indicó. Dijo que

“La verdad que esto me desgana, porque uno anda gestionando para ver si consigue buenos precios para hacer obras, y salen con estas cosas”, manifestó. “Se ve que todo es una mentira y duele cuando viene de gente que son profesionales”, sostuvo.

“Me deja condicionado porque no sé cómo voy a hacer para pagar la enorme masa salarial, no me deja aprobado el presupuesto 2024 ni la Fiscal y Tarifaria”, objetó.

Opinó que actitudes como la que demostró la gestión de Gennuso en la recta final de su mandato demuestran “una mala intención por el pueblo de Bariloche, con el común de la gente”.

“Me deja la municipalidad sin máquinas y con muy pocos camiones”, denunció Cortés.

“Hay contrataciones de todo tipo por valores importantes de profesionales que exceden su mandato. Pido que tenga el respeto suficiente de no contratar gente que después voy a tener que pagarle yo el sueldo. Esas situaciones demuestran una actitud realmente malintencionada”, aseveró Cortés.