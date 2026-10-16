Crean un programa municipal en Neuquén de prevención por el acoso y el bullying digital

La creación de un programa municipal, permitirá consolidar las tareas de prevención contra el acoso virtual (foto archivo)

El Deliberante creó el programa municipal de prevención, concientización e información sobre bullying y ciberbulling, una iniciativa que surgió del Consejo Municipal de Niñez, adolescencia y adultos mayores. La ordenanza se sancionó por unanimidad en la sesión del Deliberante y estará en vigencia en cuanto se publique en el boletín oficial.

Con la sanción de la ordenanza, desde el Consejo Municipal se expresó que «representa un paso fundamental para sostener en el tiempo el trabajo que venimos realizando desde el municipio«, dijo Matías Hess, subsecretario de Niñez Adolescencia y Adultos mayores.

Explicó que previo a que tomara la forma de una ordenanza, en la capital ya se trabajó con acciones comunales en más de 60 escuelas (primarias y secundarias) con la participación de 15.500 estudiantes y más de 350 docentes y familiares. Informó que se realizaron talleres y actividades preventivas y se abordó la identificación de situaciones de acoso, dijo Hess, mientras en paralelo se ponderó la promoción de vínculos saludables y el reconocimiento de los derechos de las infancias y adolescencias. Esto fue tanto en los espacios presenciales como en los entornos digitales.

Qué dice la ordenanza

Según se aprobó, el programa municipal está destinado a niñas, niños y adolescentes con el objetivo de brindar a las instituciones educativas, herramientas para «prevenir y combatir» el bullying y el ciberbullyin.

Esto se prevé realizar a través de talleres a madres, padres, adultos e instituciones que lo requieran donde se abordarán las situaciones de violencia que existen en instituciones formales y no formales en las que están presentes las infancias. Los ámbitos de abordaje incluyen asociaciones vecinales y otras organizaciones no gubernamentales.

También se prevé que la capacitación se realice a niñeces y adolescencia.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Institucional, Luciana De Giovanetti, explicó que la normativa «nos permite fortalecer el trabajo conjunto, llegar a más espacios y generar mayor conciencia sobre la importancia de cuidar y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

Desde que entre en vigencia la ordenanza, la secretaría de Relaciones Institucionales estará habilitada para firmar convenios y acuerdos con organismos públicos y privados especializados en la materia de prevención de violencia y acoso escolar, para llevara cabo el programa.

Se fijó además el 2 de mayo, día internacional de la lucha contra el bullying, como fecha obligatoria para el municipio en la cual debe desplegar campañas masivas de prevención.



