Presentaron la app Migra Neuquén para las personas que llegan a Vaca Muerta

La aplicación para móviles "Migra Neuquén" está disponible para orientar a quienes arriban a Neuquén desde otros países

«Neuquén es el acceso más grande a Vaca Muerta, un lugar que genera proyección de futuro, con posibilidades de recibir migrantes de todo el mundo: por eso nos pusimos a pensar y planificar esta app», dijo la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Coordinación Internacional, Luciana De Giovanetti hoy cuando presentó la nueva herramienta digital que está disponible desde la página oficial de la comuna.

Agregó que la ciudad «tiene corrientes migratorias internas pero también externas de distintas partes del mundo, por eso se necesitaba de una plataforma en distintos idiomas», destacó.

La aplicación se presentó en el subsuelo de la municipalidad de Neuquén (foto Cecilia Maletti)

El instructivo para que el usuario encuentre oficinas públicas y tome conocimiento de la circulación y movilidad en Neuquén capital dispone de idiomas castellano, inglés, francés, chino, portugués e italiano y no requiere registrarse obligatoriamente para acceder al contenido.

«Se puede usar en Neuquén, revisar desde la web y como está en modo digital, en cualquier lugar del mundo se puede proyectar trabajar en Vaca Muerta y para llegar se hace por Neuquén ya sea en modo terrestre por la Terminal (ETON) o el aeropuerto; la aplicación lo que genera es la posibilidad de vincularse, tener información y previsibilidad desde cualquier parte del mundo cuando llega a la zona«, destacó la funcionaria.

Describió que la herramienta digital pone a disposición los recursos administrativos y de ingresos en Neuquén, pero es de impacto en toda la zona. «A quienes piensen en migrar, les da acceso a la información», definió.

La herramienta digital permitirá obtener estadísticas actualizadas sobre las consultas y fue lograda por la secretaría de Modernización y estará disponible en puntos estratégicos como el aeropuerto, las terminales, las delegaciones de la municipalidad y las asociaciones vecinales.

Pensada para los migrantes

El subsecretario de Derechos Humanos y diversidad cultural, Lucas Materre, destacó que la ciudad se colocó con esta app digital en la puerta de ingreso al resto de los derechos: «no se requiere que se logueen, con posibilidad de entender los mecanismos internos en seis idiomas, para borrar la primera barrera», destacó.

Enumeró que su acceso está vinculada a capacitación, empleo, salud, educación y documentación de las personas. Agregó que también dirige al centro municipal de atención al migrante, para la atención específica de cada persona.

De Giovanetti agregó que si bien no requiere el logueo para acceder a la información, instó la las colectividades de residentes que serán usuarias del sistema a que se inscriban de modo de seguir actualizando la disponibilidad local para las necesidades del migrante. «Nos permite ir generando nuevas acciones, no es cerrada, así es que en cualquier lado del mundo, si pensó en migrar, quienes eligen Neuquén, pasamos a ser todos neuquinos», sostuvo.