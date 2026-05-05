Mayo contra el bullying: las escuelas de Neuquén refuerzan acciones frente a la «violencia naturalizada»

La Unesco declaró el 2 de mayo como el día contra el bullying. Ante el contexto de amenazas y violencia dentro de las escuelas, el Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén decidió promover actividades de concientización durante todo mayo a través del Calendario Escolar Situado, para prevenir y erradicar el acoso escolar. Este jueves y el viernes se realiza un taller en el CPEM 57 de San Martín de los Andes.

Según la resolución, el abordaje de la problemática alcanza a todos los niveles y modalidades del sistema educativo. A diferencia del año anterior, cuando las actividades se limitaban a la primera semana de mayo, ahora se ocupará el mes completo para fortalecer la relación entre la comunidad educativa y las familias.

Los fundamentos de la norma subrayan la necesidad de intervenir sobre la «cultura de la violencia naturalizada» en la convivencia cotidiana. El texto destaca la importancia de ofrecer alternativas vinculares que se apoyen en la «justicia afectiva» y brinden recursos pedagógicos a los actores institucionales para transformar las causas sociales y subjetivas del maltrato en las aulas.

Herramientas de intervención y formación docente en Neuquén

En sintonía con estas acciones, este año inició la implementación de “Llegar Antes”, una iniciativa que depende de la dirección provincial del Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas (Eaopie). El programa asiste a proyectos institucionales que habilitan espacios de palabra para los estudiantes. El objetivo es que los jóvenes aprendan a pedir ayuda y logren identificar conductas violentas que suelen pasar desapercibidas.

El plan se desarrolla de forma conjunta con equipos directivos y de supervisión en 29 escuelas secundarias de toda la provincia. Se concretaron reuniones virtuales y presenciales con los establecimientos participantes para coordinar las actividades temáticas que se pondrán en marcha durante las próximas semanas.

De manera paralela, la dirección de Contenidos Transversales dicta instancias de formación para los maestros y profesores. Estas capacitaciones aportan herramientas de comunicación y protocolos de intervención frente a situaciones de acoso físico o ciberbullying. Como parte de este esquema, entre el jueves y el viernes se realiza un taller en el CPEM 57 de San Martín de los Andes.

La actividad en la localidad cordillerana convoca a más de 200 docentes de las regiones del Pehuén y Lagos del Sur. Se trata del segundo encuentro de una capacitación que tuvo una primera etapa virtual y que ahora busca consolidar el modelo neuquino de escuelas libres de violencia y garantes de los derechos de niños y adolescentes.