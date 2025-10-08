Proponen castigar a padres que no frenen el bullying en las escuelas de Neuquén

El padre, madre o cualquier persona que ejerza la responsabilidad parental o custodia legal de un niño, niña o adolescente y haga caso omiso ante los reiterados actos de acoso, hostigamiento, discriminación o violencia física o psicológica por parte de su hijo en la escuela recibirá una multa económica. Esa es la propuesta del diputado Carlos Coggiola (Neuquén Federal), que presentó un proyecto de reforma del código de Faltas de la provincia.

Si bien la Legislatura de Neuquén está en modo receso debido a la proximidad de las elecciones del 26 de octubre (la mayoría de los diputados están en campaña), hay algunos que aún presentan iniciativas.

En este caso Coggiola planteó castigar a padres y madres con multas que van desde los 5 a los 30 JUS (hoy el valor de 1 JUS es de $70.292,81) o la obligación de asistir, de manera personal, a instancias formativas, talleres o espacios de orientación que brinde el Ministerio de Educación, el Consejo Provincial de Educación, o las áreas que este determine, sobre derechos del niño, convivencia escolar, responsabilidad parental y prevención de la violencia.

El juez podrá disponer el remplazo de la sanción por la realización de trabajos comunitarios.

«Este proyecto no criminaliza a los menores ni busca la penalización automática de situaciones complejas, sino que apunta a generar una herramienta última ratio para cuando se constate una inacción reiterada e injustificada por parte de quienes tienen el deber legal de guiar y contener», justificó el legislador en los fundamentos del proyecto.

Y agregó: «La medida prevista puede ser conmutada por instancias formativas, evitando un enfoque meramente punitivo. Su aplicación estará sujeta a garantías de debido proceso, intervención educativa previa, y acreditación de dolo o negligencia grave».

En Neuquén se aprobó recientemente una reforma del Código que prevé sanciones a madres y padres cuando sus hijos ejerzan violencia contra docentes. Tendrán la obligación de participar, junto al chico o chica, de instancias en conjunto con los equipos interdisciplinarios de orientación o mediación institucional. Podrán ser multados u obligados a realizar trabajo comunitario.