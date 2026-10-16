Semáforos con IA en Neuquén: cómo impactaron en el tránsito y en qué otras vías se instalarán

Continúan evaluando el sistema para readaptarlo a las necesidades del tránsito en las horas pico y mejorar la circulación. Foto: Oscar Livera.

La Municipalidad de Neuquén avanza en la implementación de Inteligencia Artificial en los semáforos de las principales arterias de la ciudad, mientras continúa evaluando el funcionamiento del sistema.

Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, explicó a Diario RÍO NEGRO cuáles serán las próximas vías con semáforos inteligentes y cómo impactaron en el tránsito de las calles Doctor Ramón y Leloir.

Semáforos con IA en las principales avenidas de Neuquén

«Ya tenemos un primer informe con todos los datos que se evalúan por mes. Y registró una disminución en hora pico de un 8% en los trazos de recorrido, es decir, en atravesar la troncal Dr. Ramón y Leloir, mientras que tenemos un 21% de disminución en horarios normales«, reveló Rueda Cáceres.

Sobre otros corredores, detalló: «Ya estamos empezando a implementar la tecnología en la Avenida Mosconi, en la parte que no tiene obra, de la calle Gatica hasta Plottier. En dos semanas estamos también con la instalación de las cámaras para poder monitorear ese trazo de Mosconi«.

Y agregó: «También vamos a implementar IA en la Avenida Argentina como carril de emergencia porque es el acceso al hospital regional de mayor complejidad de la provincia. Es importante poder regular el sistema semafórico en los carriles que utilizan las ambulancias tanto para ingresar de Centenario o desde Plottier«.

Aseguró que continúan evaluando el funcionamiento del sistema para readaptarlo a las necesidades del tránsito en las horas de mayor concurrencia y mejorar la circulación.

«Al mejorar los tiempos evitamos el conflicto vehicular mayormente en el ingreso de 7:30 a 8:30 de la mañana. El sistema, si bien reporta una mejora, también reporta atascamientos en cuanto al recorrido vehicular», precisó la funcionaria.

Afirmó que «cuando mejorás la transitabilidad, mejorás otras cuestiones como la seguridad porque disminuye también la necesidad de acelerar. Son cuestiones más sociológicas, pero van influyendo en la conducta del automovilista».

Adelantó que «también vamos evaluar todo el sistema una vez que termine la obra del Acceso Norte porque ahí vamos a tener otras vías de ingreso hacia Neuquen, para ver cómo se comporta el usuario del vehículo».