El abastecimiento de agua para Cutral Co y Plaza Huincul volvió a debatirse en la Legislatura

La provisión de agua potable para Cutral Co y Plaza Huincul continúa siendo eje de debate en la Legislatura. En comisión, las autoridades del Ente Provincial de Agua y Saneamiento -EPAS- explicaron que trabajan en un plan para garantizar el servicio en el verano y que el sistema del río Neuquén trabaja al 50 %. Además, insistieron en que se brinda más agua por habitante de la que marca la legislación y que existe un problema en la distribución a cargo de los municipios que, a su vez, no la pagan.

Este martes, el secretario de Empresas Públicas, Marcelo Lazcano, junto al presidente del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), Gustavo Hernández, y al gerente general de Servicios del Interior, Juan Vassallo acudieron a la comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas de la Legislatura. Hace quince días estuvieron los representantes de los trabajadores de Cutral Co y Plaza Huincul.

Los funcionarios expusieron sobre los dos sistemas que traen el agua -desde río Neuquén y desde Los Barreales- para la población de la comarca petrolera estimada en 56.520 personas (según el Censo 2022) y la entrega en bloque que hace el organismo para que los municipios la distribuyan.

Lazcano explicó que uno de los primeros temas que abordó la actual gestión de gobierno fue el de la planta en la meseta Buena Esperanza, en el río Neuquén. «Estuvimos trabajando en un programa de urgencia porque la situación es de emergencia», señaló. El funcionario dijo que desde entonces hubo reuniones con los dos municipios para acordar un trabajo en conjunto, de cara a la próxima temporada estival 2024-2025.

Funcionarios de EPAS explicaron el funcionamiento (Foto: Gentileza)

Sin embargo, el punto que inició la discordia fue el no pago del agua por parte de los municipios al ente. Y el escaso monto que cobra por esa tasa el municipio de Cutral Co a los usuarios y por qué no pagan los habitantes de Plaza Huincul.

El gerente de Interior, Vasallo detalló que: «es poco probable que Cutral Co y Plaza Huincul queden con agua cero. No será por una cuestión de producción. A lo sumo el 50 % de la producción si se nos cae un ducto y habrá cortes, pero sin agua no se van a quedar». Descartó que el sistema del río Neuquén esté trabajando al 30 % como lo informaron los empleados.

Explicaron que se puede garantizar 968 litros por habitante, considerando las pérdidas. «O sea que suministramos tres veces más -que lo indicado por norma internacional- y tenemos un exceso en el consumo muy grande», apuntó. Para los funcionarios es necesario trabajar en la: «racionalidad del uso del agua, lo que el EPAS no maneja porque (la distribución) en las localidades las manejan las municipalidades».

Fue entonces que el diputado Marcelo Bermúdez fue el más crítico. «Si no hay pago no hay servicio. Lo que tienen Cutral Co y Plaza Huincul es un sistema de plan que les dan el resto de los habiantes. Son planeros del agua, del resto que pagamos», apuntó.

Refirió que tener un servicio sin pagarlo es: «el populismo al máximo nivel». Luego, llevó el debate hacia el funcionamiento del EPAS que, a su criterio, debiera transformarse en una empresa. «Se tiene que constituir en una empresa pública si se quiere corregir esto de raíz», subrayó.

La diputada Paola Cabezas, oriunda de Cutral Co -junto a su par Juan Sepúlveda- fue la más enfática en señalar que: «no se puede pagar un servicio que no tenés». Pidió que los funcionarios les respondieran dónde está el problema de la escasez del líquido, en especial durante el verano. Si el problema es la producción o la distribución. Y les preguntó si los municipios no hacen ningún tipo de aportes al organismo.

Los diputados de la región, Paola Cabezas y Juan Sepúlveda hicieron los planteos más fuertes

En este sentido, Lazcano respondió que las municipalidades hicieron un desembolso para la ampliación del ducto Los Barreales -obra inaugurada a principios de este año, con fondos de ente El Mangrullo- y que también aportaron dinero para la reparación de los equipos de bombeo.

Durante más de una hora hubo intercambio de opiones entre los participantes. Finalmente, Lazcano dijo que está el compromiso desde el gobierno provincial para dar solución al problema. «Hoy, hay bombas que están arreglándose, estamos trabajando para llegar casi en óptimas condiciones al verano. Eso nos podemos comprometer», dijo.

En cuanto al pago, por parte de los municipios, Lazcano indicó que se reunirán con los municipios para empezar a hablar de la situación del pago del agua. «Hemos cruzado varias propuestas. Hay que encontrar un camino de acuerdo. Entendemos que la situación del municipio (de Cutral Co) que empiecen a cobrar a los contribuyentes de 4 mil pesos a 20 es un tema; y el de Plaza Huincul de 0 pesos a 20 mil. En ese camino estamos, en el mediano plazo buscamos regularizar la situación que lleva más de 30 años».