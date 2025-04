Despidos masivos: Petroleros denuncia que son 700 y se suma al paro general de la CGT

En la previa la paro general de la CGT, el sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa denunció 700 despidos en los últimos meses. En la asamblea llevada a cabo hoy, dieron una semana para regularizar la situación. «La paz social no la voy a romper yo, la están rompiendo ellos«, advirtió el secretario general, Marcelo Rucci. Adherirán a las medidas de fuerza de la central sindical.

La masiva convocatoria, donde se estimaron más de 20.000 asistentes, tuvo lugar en el predio de campo de petroleros privados, sobre la Ruta 7 en Añelo.

«Nos faltan 84 que se nos murieron en pandemia y más de 100 que se nos murieron en accidentes. ¿Hasta dónde nos quieren llevar? Tenemos que salir a cubrirnos porque a los dos días se olvidan. Para nosotros no son un legajo. Tienen nombre y apellido», señaló el referente gremial.

Entre los bombos, Rucci expresó que los trabajadores «pusimos el pecho para levantar esta industria. Al país lo levantamos nosotros con esfuerzo, con sacrificio, con muertos, y ahora se jactan diciendo que tenemos que tener multiplicidad de tareas, cuando estamos 16 horas metidos en los yacimientos».

Denunció que en los últimos meses ya se registraron 700 despidos «mientras se triplica la producción. Tenemos compañeros que todavía no cobran el sueldo. ¿Quieren guerra? Guerra van a tener», advirtió.

«Hacen achique y dicen que con menos gente pueden hacer posible esto. ¿Qué se piensan? ¿Que somos esclavos?», marcó.

El sindicato llamó a una reunión con las cámaras empresariales del sector y dio el plazo de una semana para «arreglar los problemas que tienen, recuperar la gente que sacaron y pagarle a los 200 compañeros que laburaron todo el mes, hicieron el sacrificio y le están pagando 500.000 pesos».

«Hemos sido serios, responsables. Nos hemos sentado en la mesa que nos han invitado para hablar de lo que teníamos que hablar. Seguramente eso le ha dado a pensar que es una demostración de debilidad. Se equivocaron, le vamos a poner patas para arriba. A esta altura del partido no tengo nada que perder«, subrayó.

Petroleros denuncia despidos masivos: «el gobernador se puso al lado de los trabajadores»

El líder sindical recordó que «una cosa muy difícil es que teniendo gobernadores de nuestro propio partido, se volcaban en los intereses de las corporaciones«.

Por eso, destacó el acompañamiento del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa: «cuando nos quisieron traer empresas de afuera con trabajadores afuera, fui y me senté con el gobernador, que dejó esos intereses y se puso del lado de los trabajadores«.

«Nosotros diferimos con muchos en la política pero nunca perdimos el respeto y nunca pusimos piedras en la rueda. Al contrario, sumamos para que haya más puestos de trabajo y mejores condiciones para ustedes. Trabajamos codo a codo. Y eso es valorable», resaltó.

Petroleros denuncia despidos masivos y adherirán al paro de la CGT: «la paz social la rompen ellos»

Rucci afirmó que «la única fortaleza del trabajador petrolero es la unión de todos, es que sea carne de cada uno el problema del otro. Los que perdimos en todos estos años fuimos nosotros y eso lo saben mejor que nadie. Pero tuvimos que hacer el esfuerzo y lo hicimos».

Subrayó que de no obtener respuestas de las empresas, «la paz social no la voy a romper yo, la están rompiendo ellos. Así que llamo al empresariado a la reflexión. Basta de atropello. Basta de tratarnos como ganados. Acá tienen nombre y apellido. No son un legajo».

El líder sindical puso a consideración la participación en el paro convocado por la CGT que iniciará mañana jueves. Finalmente, confirmó la adhesión por decisión de la asamblea.

Al cierre de la asamblea, expresó que «esta manifestación de repudio, de cansancio que pudieron ver, señores empresarios, es producto de lo que ustedes hicieron. Estas son las consecuencias«.

«Espero en esta semana que se dignen a llamarnos y a sentarnos para arreglar estos problemas que tenemos, porque lo originaron ellos. Si nos obligan, vamos a ir a donde tenemos que ir hasta la última consecuencia«, señaló.