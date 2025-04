Adrián Suar: «Quiero hacer una película con Ricardo Darín»

Adrián Suar se encuentra presentando su nueva película. Después de casi dos años de trabajo, este 17 de abril llegará a los cines «Mazel Tov», una película que lo tiene como director y como protagonista.

Diferente al actor que no para de hacernos reír, esta vez el largometraje apela a la emoción y al vínculo de cuatro hermanos, con las brillantes interpretaciones de Natalie Pérez, Benjamín Rojas y Fernán Mirás.

Adrián Suar: «me gustaría volver a la televisión»

«Mazel Tov» le quedaba bien. Como la película está basada en los eventos y en las situaciones de la vida cotidiana que las familias viven. Un nacimiento, que es el nacimiento del hijo de mi hermana. Un casamiento. Son ceremonias de todo tipo. Puede ser judío, católico, italiano, español, lo que fuere. Son situaciones de la vida. Está la muerte y después está la herencia, que la pusimos como ceremonia. Y generalmente tanto en el casamiento como en el nacimiento el «Mazel Tov» está. Me pareció que iba a ser difícil al principio, pero va a quedar el título. Por lo menos nadie lo pronunció mal.

P: -¿Qué expectativas tenés de la película con su llegada al cine?

AS: -Yo espero la que pase por muchas emociones, que se pueda reír en los momentos en que se tenga que reír, pero fundamentalmente que entre y se sienta identificada con la emocionalidad que le propone la película, por tener una temática muy popular. Y es una película muy Argentina. Porque los vínculos de hermanos son algo universal.

P: -¿Tenés ganas de volver a la televisión?

AS: -Sí, sí hay una idea, me gustaría volver a la televisión. Puede ser, produciendo con Polka o fuera de Polka, donde sea pero volviendo a hacer, gestionando una ficción. Me gustaría ver si se puede hacer una tira.

P: -¿Y qué crees que está pasando con la televisión y la ficción?

AS: -Es difícil los costos, yo creo que es difícil financiarlo, sale muy caro hacerlo generar lo que se generaba no se dan las condiciones pero vamos a ver cómo se puede articular para poder producir de nuevo, esperemos.

P: -¿Cuál es la expectativa que tienen en este contexto actual con respecto a la película en el cine?

AS: -Te lo digo después del 17 a ver qué pasa no lo sé, puede pasar cualquier cosa, pero yo feliz de estrenar el cine, pase lo que pase, contento. Estoy a favor y me gustaría que vayan más películas al cine.

P: -¿Te pones nervioso? ¿Qué te pasa antes de estrenar?

AS: -Muy nervioso, con tanta experiencia es como ir, salir y no podés hacer nada porque la película está terminada y pasa a ser de la gente. Si bien siento que hay como un consenso en la gente que lo vio, que te puede gustar más o menos, pero es una película que te emocionó.

P: -¿Cómo te llevas con la crítica en general? ¿Qué haces con eso?

AS: -Cuando a veces es atinada, me entrego. A veces yo me doy cuenta cuando dicen cosas y digo ‘eso está bien, opino lo mismo’. Muchas veces opino lo mismo. Y si es mala leche me afecta, no mucho, pero me afecta.

P: -¿Y a vos qué te conmueve?

AS: -Este tipo de películas me gustan, me gusta mucho el género de películas emocionales, comedia emocional veo bastante, se hace poco últimamente en Argentina. Este es un género a mí me gusta mucho.

P: -Tu buena visión frente a los proyectos, ¿se la atribuís a la experiencia o más a una intuición?

AS: -Las dos cosas, primero la intuición. Yo creo que la intuición y la experiencia hacen un buen tándem. Es una intuición de poder creer que esto puede funcionar o no, de que se te alinee también caer en un momento justo.

P: -¿Sentís que llegó un punto en que la gente dice ‘voy a ver la película de Suar’? No les importa tal vez qué es lo que estás haciendo, solo saben que estás vos y es como una garantía.

AS: -No sé si pasa, pero me gusta, es un privilegio es algo lindo, ojalá, pasa que después tenés que responder en el cine. Son materias que tenés que dar. He hecho mérito para que sea así, obvio que sí, pero también trato de bajarle el precio porque es una forma también de poder seguir trabajando sin ponerme en ‘prócer’. No he perdido el impacto de seguir, sigo estando curioso por las cosas, curioso de aprender y de ver y decir ‘esto está bien, esto está mal’ y genuinamente no es una pose, sigo estando curioso.

P: -¿Te da curiosidad también el mundo del streaming o de las nuevas plataformas?

AS: -Me gusta lo que hacen. Lo veo a mi hijo Toto (Kirzner, su hijo). Se va curtiendo, va aprendiendo. Yo le aconsejé que tenga cuidado a veces porque en un marco, también el streaming es un lugar propicio, no te das cuenta empezás a hablar y pensás que estás en tu casa. Es muy inteligente pero no pasa nada, son momentos, todos vivimos en el mundo del espectáculo, en un momento a mí me ha pasado a muchos otros les ha pasado estar atravesado de una declaración no afortunada, somos seres humanos, podemos decir algo no afortunado, pero de base los que nos conocen saben que es un hombre, un pibe divino, espectacular.

P: -¿Con que artista que no has trabajado te gustaría para algún próximo proyecto?

AS: -Me gustan muchos. Me gustaría hacer una película con Darín, yo me debo una película con él. Sería, ‘voy a ver la de Darín y Suar’.