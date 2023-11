El Contralor bloqueó el intento de Gennuso de pagarle casi 8 millones de dólares a OPS

El plan del intendente Gustavo Gennuso para que el municipio reconozca a la empresa OPS una deuda de 7,9 millones de dólares por el uso de maquinarias alquiladas desde 2019 hasta la actualidad fue rechazada hoy por el Tribunal de Contralor.

El vicepresidente de ese cuerpo, Estanislao Cazaux, dijo que la decisión fue “no positiva” y se tomó “por unanimidad”. Además de su voto de rechazo como vocal de la oposición, se pronunció de la misma forma su colega de Juntos Somos Río Negro Luisa Cid.

El Contralor sesionó esta mañana con solo con dos de su miembros, porque el presidente Oscar Cannizzaro (también oficialista) se excusó en razón de que había intervenido en la contratación directa de OPS con una nota de recomendación, cuando era delegado municipal.

Luego de pulsear durante años con la empresa (que enfrentó un largo proceso de quiebra), Gennuso no quería cerrar su gestión y traspasar el mando el próximo 8 de diciembre sin dejar consolidada la deuda con la empresa OPS, cuyas motoniveladoras, retroexcavadoras, camiones y pick ups le resultaron indispensables para brindar servicios básicos como el mantenimiento de calles y el manejo del basural.

El convenio inicial data del 25 de febrero de 2019 -cuando Gennuso transitaba todavía por su primer mandato- y comprendió solo siete máquinas. La contraprestación pactada por entonces era de 3,12 millones de pesos. Luego la firma radicada en Cipolletti entró en quiebra, pero el parque vial arrendado al municipio de Bariloche se amplió mes a mes hasta llegar a las 19 máquinas, remuneradas desde entonces por el municipio con pagos a cuenta por montos menores.

Cuando la quiebra se levantó, hace pocos meses, la municipalidad se propuso llegar a un acuerdo de pago, que no deje abierta la negociación con el ingreso del próximo gobierno, que encabezará Walter Cortés.

Luego de definir un monto que -según Gennuso- es mucho menor al pretendido por OPS, intentó conseguir el aval técnico del Contralor para un procedimiento de “legítimo abono”, previsto en la Carta Orgánica. Pero ese organismo le cerró el paso.

Según Cazaux, la decisión ya está tomada y formalizarán esa postura por resolución . Luego el Ejecutivo deberá definir qué rumbo toma la relación con OPS, pero entendió que cualquier nueva fórmula de solución “le quedará al próximo gobierno”.

Cortés fue consultado hoy sobre el tema y dijo que que tomará conocimiento más detallado una vez que asuma. “Hoy no tengo nada, ni un papel, todo lo que sé me he enterado por ustedes”, les dijo a los periodistas y se quejó de que el manejo del vínculo con OPS, “como toda cosa que hace Gennuso, siempre escondiendo, siempre cargado de sospecha”.

El peso de los dictámenes

Cazaux explicó que la decisión que tomaron hoy con Cid se ajustó en todo a los dictámenes que había pedido el tribunal a sus asesores contable y jurídico, quienes fueron lapidarios con la propuesta del intendente.

Esos escritos fueron subrayaron la falta de soporte documental para certificar el tamaño de la deuda, así como la constancia de recepción de cada máquina alquilada por el municipio, las horas de uso y los eventuales costos asumidos de reparación y mantenimiento.

Pero Cazaux subrayó que el principal reparo tiene que ver con la decisión de endeudar al municipio en dólares, al margen de lo abultado del monto. “Nunca se podría hacer ese pago por legítimo abono, tienen que readecuarlo”, señaló el vicepresidente del Contralor.

Señaló que, mientras no cambie la normativa, “y a pesar de los nuevos tiempos que parecen iniciarse en el país”, no es la moneda extranjera la que rige ese tipo de contrato entre el Estado y los particulares. “No podemos reconocer algo así”, afirmó Cazaux.

Insistió en que no podían aprobar la operatoria impulsada por Gennuso y entendió que la decisión para saldar cuentas con OPS “tendrá que ser política y deberá tomarla el próximo gobierno. El Contralor no toma decisiones políticas”.

Las razones técnicas

La asesora legal del Tribunal, Elisa Martín, había advertido que en la propuesta de pago “el valor locativo (de las máquinas cedidas por OPS) se fija en dólares, pero en ningún momento se descubre de dónde surge dicho compromiso”, cuando el convenio original se pactó en pesos. Agregó que por regla general “la administración debe comprometerse en moneda de curso legal”.

En esa misma línea, el asesor contable, Martín Olvar, hizo notar en su dictamen que “no se pudo identificar en toda la documentación relevada la justificación o argumento por el cual se realiza y define el cálculo en dólares estadounidenses”.

El contador escribió que de la información del expediente “se desprende la utilización de distintos tipos de cambio para la misma fecha de contratación”. Concluyó que en el pedido que formuló el Ejecutivo para que el Tribunal de Contralor autorice el endeudamiento con OPS se advierte “falta de elementos suficientes para validar y/o estimar el cálculo planteado con el monto de 7,92 millones de dólares”.

El dictamen jurídico observa además “una serie de irregularidades que llevarían a determinar que los reclamos efectuados no cuentan con los antecedentes administrativos que permitan sustentar válidamente su pago”.

A los técnicos no les pasó por alto lo tortuosa y hermética que fue la relación mantenida por la gestión Gennuso con la firma OPS. Martín recomendó en su dictamen realizar “un proceso de investigación” sobre ese vínculo iniciado hace cuatro años y medio “a fin de determinar la legitimidad o ilegitimidad de una cuenta de la hacienda pública”, así como “la responsabilidad emergente” de los funcionarios involucrados.