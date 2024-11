El Deliberante elige al nuevo Defensor del Pueblo de Neuquén

La elección del Defensor del Pueblo se cumplirá este jueves en la sesión del Deliberante. El listado de postulantes, está liderado por Gustavo Ernesto Pereyra, asesor en seguridad del intendente Mariano Gaido y ex subsecretario de Seguridad del ex gobernador, Omar Gutiérrez. «Fue cómplice del gatillo fácil y la represión», planteó la izquierda en un comunicado que se difundió hoy y en el que se rechaza la postulación del ex subsecretario de seguridad.

Rio Negro hizo un relevamiento de las intenciones de votación de los bloques, que son 10 en total en el Deliberante y no hubo un adelantamiento de opiniones. Es altamente probable que el MPN (5 bancas) vote por Pereyra, lo que sumará a otros aliados y unipersonales, como Juntos por la Vida y Confluencia Neuquina.

Desde la oposición, el bloque Comunidad, adelantó que tiene otra elección: votaría por el ex mediador de la subsecretaria de Trabajo, Oscar Soto. Del listado de 10 postulantes, la mayoría está vinculado al MPN o fue funcionario o funcionaria del municipio o la gobernación.

Pero el defensor del Pueblo necesita «mayoría especial», es decir 10 de los 18 votos electos en el cuerpo. El bloque del Fit Unidad, integrado por Priscila Otton y José Benegas, no votarán. Políticamente, sostienen que el Defensor debe llegar al organismo por el voto directo, por lo que se abstienen o se retiran del recinto.

Esta semana dieron a conocer su posición de rechazo ante la eventual elección de Pereyra como nuevo titular de la Defensoría del Pueblo de Neuquén. «Es importante que la gente de Neuquén sepa que Pereyra es una persona que no tiene independencia y lejos estará de cumplir con su tarea de defensor en defensa de los intereses de vecinas y vecinos, será controlado por el Ejecutivo, con una postura política que nunca fue del lado de los trabajadores», dijo Priscila Otton (FITu).

El despacho que puntuó la comisión de Legislación, está liderado por Gustavo Pereyra, seguido por Brian Sánchez, Marcelo Grill, Susana Santos Vega, Carlos Cides, Oscar Soto, Emiliano Sayago, Rosa Vázquez, Antonella Montecino y Susana Castillo.

Sin embargo, en las últimas dos elecciones de la Defensoría, los candidatos de más puntos no resultaron electos. Ocurrió así cuando en la tercera elección de Ricardo Riva como titular de esa cartera y también cuando fue electo Jorge Rey, el año pasado.

Esta elección se llevará a cabo debido al fallecimiento de Rey en julio, momento en que el defensor adjunto, Emmanuel Guagliardo, se hizo cargo del funcionamiento de la Defensoría.

Según lo expresó, el equipo de trabajo está a pleno con las actividades propias del organismo y la persona que resulte electa, será quien defina si lo confirma como parte de su equipo, ya que por Carta Orgánica es potestad del titular solicitar el Defensor Adjunto al Concejo, para que lo nombre.

El rechazo de la izquierda

El bloque de concejales del FITU, organizaciones gremiales vinculadas a la izquierda y ex autoridades políticas en el Concejo emitieron un duro comunicado en repudio de la candidatura de Pereyra como defensor.

La concejala Pricila Otton, expresó que Pereyra no habló en su audiencia de «la violenta represión de Confluencia y su clara postura ideológica en la que siempre justificó hechos de gatillo fácil», destacó.

En el comunicado se enumeró que durante su gestión al mando de la Seguridad del gobierno del sector azul del MPN entre 2012 y 2019 «se produjeron los asesinatos de Matías Casas, Gustavo Willy Gutiérrez, Facundo Guíñez, todos en manos de la policía provincial en casos de gatillo fácil«. Recordaron que en el mismo periodo se produjo el desalojo de MAM, con un balazo en el tobillo del entonces diputado Raúl Godoy y el violento desalojo de la toma Confluencia, al fondo de Obreros Argentinos, de unas 150 familias.

«Entendemos que la llegada a este puesto por parte de un ex policía que en funciones públicas fue cómplice del gatillo fácil y la represión, sería un salto hacia una mayor impunidad», indicaron en un comunicado.