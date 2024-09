Comienza la puntuación de los aspirantes a la Defensoría del Pueblo de Neuquén

Los últimos aspirantes a la Defensoría del Pueblo de Neuquén apuntaron al rol de contralor del organismo que actualmente está a cargo de Emmanuel Guagliardo, como defensor adjunto. «La política está fallando en muchas cosas», planteó una de las pocas personas que se presentó para el cargo y que no se desempeña en el ámbito público, ni como funcionaria ni como empleada.

El lunes continuarán la entrevistas y para el 19 de septiembre, podría haber un despacho con la puntuación. El mecanismo involucra que el listado con los puntajes sea llevado al recinto y que, en forma individual, los 18 concejales elijan quién será el sucesor de Jorge Rey como Defensor del Pueblo, fallecido en julio pasado.

Antes, se prevé un periodo de impugnación, por lo que se estimaba que la sesión en la que se produciría la elección, podría llegar a ser la del 24 de octubre o el 7 de noviembre.

El actual asesor de seguridad de la intendencia, Gustavo Pereyra, fue el primero en ser evaluado en la segunda jornada de entrevistas. «Será con diálogo y mediación, si no alcanza, iré a la Justicia», dijo el jefe policial cuando se le consultó por una eventual situación de conflicto con la intendencia.

Fue el aspecto menos abordado por los evaluadores. Cuando abordaron a los entrevistados y entrevistadas se enfocaron en qué podrían resolver para la ciudad, qué problemáticas veían como importantes, como se acercarían a la juventud y los vecinos, pero nada consultaron sobre la opinión que tenían de la administración municipal y si había algún área en la que no se estaría dando respuestas a los vecinos.

«Es el órgano contralor, hay que ver cuál es la omisión de la municipalidad y canalizarlo a través del Defensor», recordó Oscar Soto, uno de los últimos en el listado. Explicó que se presentó en la última hora del último día porque debía analizar la situación con su familia, en tanto les aseguró que «tengo la formación para serlo y la vocación también».

Soto es abogado, escribano e integra la comisión de Villa María. Fue funcionario de la subsecretaria de Seguridad y fue consultado sobre cómo resolvió algunos conflictos.

También le preguntaron largamente a Pereyra sobre cómo resolvía los conflictos cuando se desempeñó como policía (29 años) o durante su labor como subsecretario de Seguridad del gobierno de Omar Gutiérrez. «Tuve un perfil en el que busqué la participación, cambié el paradigma de la seguridad, tengo toda la experiencia para aplicar como desafío», dijo Pereyra mientras que aseguró que apelará a esto para resolver los conflictos entre vecinos.

Destacó que en la Defensoría del Pueblo, el 90% de los conflictos, se resuelven por mediación.

Las concejalas, que fueron las que más preguntaron de la comisión de Legislación, indagaron sobre las habilidades de los aspirantes al cargo para resolver problemáticas de la ciudad y nada consultaron sobre la postura ante alguna arbitrariedad del Ejecutivo y su equipo.

Tampoco preguntaron por los sectores que requerirían de alguna intervención. «Si el vecino se acerca, es porque tiene problemas, hay que adelantarse a la situación», dijo Emiliano Sayago, conocido vecinalista quien planteó la búsqueda de la prevención, antes de que mediar en los conflictos.

Habló de los problemas de las veredas de la ciudad, de los problemas de los inquilinos, la necesidad de supervisar las obras en altura por las roturas en las viviendas linderas a las nuevas construcciones. «Vengo a ofrecer mi tiempo», dijo Sayago quien destacó tener la capacidad para resolver con los vecinos y para formar equipos.

Emiliano Sayago planteó la cercanía de los vecinos para adelantarse a la resolución de conflictos (foto Florencia Salto)

Antonela Montecinos, otra de las candidatas, destacó la necesidad de una mejora edilicia en la Defensoría. Le contó a los concejales de los problemas para hacer las mediaciones en un lugar con poco espacio de privacidad y se mostró proecupada, entre otras problemáticas, por la dela inseguiridad en la ciudad. Integra la comisión vecinal del barrio Belgrano y trabaja en la comuna.

Por su parte Susana Castillo, ex empleada bancaria, dijo que se ocupará de velar por las «cosas que no se hacen» por los vecinos y personas mayores. «Hay que salir, sin esperar que venga alguien llorando», ejemplificó, al insistir en que la función de la Defensoría requiere «estar primero» antes que esperar que las personas se acerquen. «Busco apuntar a las cosas que no se hacen«, para conseguir una solución, estuvo Castillo quien insistió con detalles en subsanar que «la política está fallando, las personas tienen derecho a estar seguras, estoy preocupada por el desamparo», sostuvo.