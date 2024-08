El gobierno de Neuquén gestionará la vivienda a los médicos para que se radiquen en Vaca Muerta

El acceso a la vivienda con el valor de los alquileres por las nubes ante la alta demanda obligó a las autoridades del ministerio de Salud de Neuquén a gestionar con los municipios de Añelo, Rincón de los Sauces y Chos Malal, las casas para los médicos. Salud busca -a largo plazo- la posibilidad de construcción para que exista arraigo y que los profesionales no migren después de un tiempo de haber ingresado al sistema. Hasta el momento, se consiguieron diez, en total.

La falta de profesionales de la Salud en los hospitales de Vaca Muerta provocan preocupación tanto en la cartera sanitaria como entre los usuarios que demandan las prestaciones. Desde Provincia están abocados a conseguir profesionales médicos que se radiquen en las localidades de la provincia. En especial, en las más alejadas o las que, como consecuencia de la actividad hidrocarburífera y con la explosión de Vaca Muerta, tuvieron un crecimiento exponencial en su población.

«No se consigue porque no hay oferta, no hay terrenos o en ciudades que crecieron de golpe, como Añelo», explicó el ministro de Salud, Martín Regueiro en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

La semana pasada consiguieron que el municipio de Añelo les facilite en comodato una vivienda que será destinada a médicos o enfermeras que quieran radicarse en la localidad. «Son soluciones a corto plazo, nos resuelve mucho pero tenemos que pensar otras, a largo plazo», aclaró.

Regueiro puso de ejemplo la situación de Añelo. En este caso ocurre que los médicos están interesados, pero desechan la alternativa porque el valor de los alquileres es muy elevado o no hay disponibilidad.

«En Rincón nos pasó. Y ahora logramos con YPF. Conseguimos una vivienda el mes pasado para Chos Malal que o se consiguen alquileres. Así que cada vez que conseguimos una vivienda, aprovechamos», para reservarla a los médicos.

La situación no tiene un abordaje sencillo porque, en general, los médicos arriban junto al grupo familiar. Entonces, se requiere de la casa y de la matrícula en las escuelas porque se debe garantizar la educación a los hijos. «Son ciudades que crecieron muy de golpe, como Añelo y Rincón de los Sauces fue explosivo; o Chos Malal que fue postergada», subrayó.

Otra línea de trabajo es la posibilidad de implementar los créditos hipotecarios del Banco Provincia del Neuquén, porque también promueven el arraigo de los profesionales. Pero de manera simultánea se debe ir con las alternativas más rápidas.

El ministro de Salud fundamentó la situación con las estadísticas con que cuentan. La mayoría de los pofesionales tanto para el ámbito público como privado de la salud, resuelven concentrarse en Confluencia.

Todos eligen la zona de Confluencia

Neuquén tiene matriculados 16.700 profesionales en toda la provincia, de los cuales 11.494 están en el departamento Confluencia, entre sistemas público y privado. «De los 16 mil, hay 11 que están en el departamento Confluencia», dijo. Hay mayor cantidad de oferta y concentración en la capital y aledaños.

«En el caso de Neuquén, el 72 % está en el sector privado y el 28 % en el público«, describió. Esta concentración se da porque los médicos llegan y se quieren quedar en Neuquén no ir al interior. O lo hacen, pero por poco tiempo y luego migran a la capital. Entonces si al ítem arraigo -que también reclaman los odontólogos- se le suma la posibilidad de vivienda, la oferta será más atractiva.

«Si conseguimos que se radiquen con viviendas y le damos más cantidad de beneficios locales, tenemos que pensarlo de manera que haya arraigo», aclaró el titular de la cartera sanitaria. Por otra parte, destacó que es imprescindible que haya en el interior profesionales bien formados en medicina general.

En total, el cálculo de necesidad de vivienda para este sector es de un centenar. «Ahora conseguimos 10 en estos meses (desde que asumieron) pero estamos lejos de lo que necesitamos», apuntó Regueiro. Sin embargo, este trabajo se puede hacer ahora y no cuando recién asumió la administración de Rolando Figueroa que debió salir a responder las urgencias como la compra de los medicamentos.