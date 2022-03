El municipio de Cipolletti no intervendrá en las denuncias del barrio La Cascada

Cipolletti es una de las ciudades de Río Negro con mayor cantidad de asentamientos, en la ciudad son más de 45 los barrios asentados en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

En algunos casos hay compromiso y compañerismo por parte de los vecinos para lograr adquirir la vivienda propia y sacar adelante al barrio. Pero en ocasiones ocurren casos en los que se desarrolla un negocio inmobiliario por parte de los referentes barriales como ocurre en La Cascada. Hace poco tiempo algunos vecinos del barrio La Cascada denunciaron irregularidades como la usurpación de terrenos y la venta de los mismos.

Ante estas situaciones el secretario de Gobierno del municipio de Cipolletti, Pablo Núñez dijo que «en los acuerdos entre particulares en asentamientos donde no hay un acuerdo con el municipio, el municipio no interviene. Si existen irregularidades ellos deben denunciarlo ante la justicia. Nosotros estamos con el proceso de regularización de muchos barrios, pero La Cascada no es uno de ellos en este momento. Donde el municipio no tiene presencia, ahí lo que los particulares hacen no corre por regulación de municipio. Es un acuerdo entre ellos».

Agregó que «lo que recomendamos desde el municipio es que si un particular quiere invertir y tomar la decisión de adquirir un lote primero averigüe si es una zona legal, esto se puede averiguar en el catastro municipal y comprobar si el que vende es realmente el dueño. Y si hay denuncias hay que ir a la justicia para ver si realmente se constituyen en estafas, hay que ver que se puede probar».

También, Núñez comentó que «actualmente trabajamos en los barrios donde las tierras son municipales, bajo el criterio de que los destinatarios hagan uso del lote para la vivienda familiar y que no comercialicen con ellos. Estamos en Las perlas, 2 y 10 de febrero y en Espejo».

La Cascada es un asentamiento con algunas particularidades. El barrio cuenta con cámaras de seguridad, vigilantes en el ingreso, cerco perimetral y un solo ingreso al barrio por medio de un pontón cerrado. Está ubicado en la zona noreste de la ciudad y viven alrededor de 300 familias. Los propios habitantes del barrio aseguran que hay un negocio inmobiliario que funciona como una mafia organizada por parte de los dueños del lugar.