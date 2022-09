Amenazan con medidas de fuerza por la baja de 21 contratos de inspectores de tránsito en Bariloche

El municipio no renovaría los contratos de 21 inspectores de tránsito. Foto: archivo

El Soyem anunció una retención de servicios por tiempo indeterminado en todas las áreas de tránsito para este miércoles a partir de las 7. La medida obedece a la decisión del ejecutivo municipal de no renovar el contrato de 21 inspectores de tránsito que comenzaron a prestar tareas en febrero.

«En este caso, la lucha es por la estabilidad de 21 compañeros de Tránsito y Transporte que ingresaron a principios de año en un proceso de selección del que participaron unas 1000 personas», aclaró Brenda Morales, secretaria general del Soyem. Solo 30 pasaron el proceso de preselección y finalmente, 21 fueron contratados en principio, por tres meses. Luego, se les renovó el contrato por tres meses más hasta el 30 de septiembre.

«A fin de mes se quedan sin su fuente laboral, según los notificaron de Recursos Humanos, ya que no les renuevan el contrato«, manifestó la dirigente gremial. La inquietud fue trasladada a la Mesa de Asuntos Gremiales, pero, según indicaron, no hubo respuestas por parte de las autoridades municipales. Por eso, solicitaron una audiencia en la Delegación de Trabajo aunque el municipio no se presentó.

«Estos compañeros han tenido un excelente desempeño y no han tenido sanciones disciplinarias. No tenemos información técnica que argumente esa decisión arbitraria», señaló Morales. Insistió en «el contexto difícil en el que hoy esta gente se queda sin trabajo».

Respecto al reclamo, la vicejefa de Gabinete Marcela González Abdala explió que «estas personas fueron contratadas por un tiempo determinado, para cubrir necesidades concretas. Se venció su contrato y así estaba dispuesto en las resoluciones de contratación. Esto está previsto en el Estatuto de los Empleados Municipales».