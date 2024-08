El Soyem de Bariloche pedirá en paritarias un aumento salarial del 30%

El sindicato de trabajadores municipales de Bariloche aprobó hoy en asamblea la decisión de presentarse a la reapertura de las paritarias salariales con un pedido de recomposición del 30% para el próximo trimestre.

Según lo informado por la secretaria general del Soyem, Brenda Morales, al cabo del debate quedó aprobada la propuesta que consiste en un incremento del 10% aplicado en los sueldos de agosto, otro 10% en septiembre y una suma similar con los haberes de octubre. “Todos al básico y sin sumas no remunerativas”, aclaró.

Según Morales, esto último es un logro cualitativo “importante”, más allá de las cifras, porque con el gobierno anterior de Gustavo Gennuso chocaban con la sistemática negativa de conceder aumentos por porcentaje y “en blanco”. Con lo cual debían enfrentar después “desgastantes” negociaciones para lograr que los ajustes por suma fija se pasen al básico.

Este año, con el municipio a cargo del intendente Walter Cortés, ese criterio se modificó y el Soyem obtuvo en mayo una recomposición remunerativa del 26%, que venció este mes.

Morales dijo que la audiencia en Trabajo para iniciar la nueva negociación será la semana que viene. Aseguró que el llamado a asamblea tuvo una respuesta masiva. Fueron alrededor de 600 los trabajadores que se congregaron en el gimnasio del sindicato.

Dijo que evaluaron también otros temas internos de interés como la preocupación por “la situación de medicina laboral” en el municipio, donde no hay médico a cargo desde noviembre pasado. También mencionó las quejas generadas por la vacancia en la dirección de Recursos Humanos y el cambio constante de los funcionarios políticos en esa área.

En cuanto a la paritaria salarial, por lo general el gremio concurre con su pretensión y recibe allí una contrapropuesta del Ejecutivo. En consecuencia Morales señaló que la semana que realizarían otra asamblea si hay números para analizar.

Dijo que en la paritaria anterior ya habían apelado a ese mecanismo de democracia interna y hubo presiones y amenazas sobre los trabajadores, que el Soyem rechazó en forma enérgica.

La secretaria general dijo que a partir de esa experiencia, y para garantizar que la participación no se achique, decidieron realizar una denuncia por “práctica antisindical” ante la secretaría de Trabajo. “Mediante un acta nos dieron la razón, porque hay en juego un derecho constitucional” y el empleador no puede obstaculizar una asamblea, aun en horario de trabajo. “Esta vez no hubo problemas -dijo Morales-. Por lo menos no nos llegó ninguna denuncia”.

En la negociación de mayo pasado el clima se había enrarecido por las manifestaciones públicas del intendente en abierta crítica a los trabajadores que abandonaban sus tareas por las asambleas y llegó a hablar de un posible descuento de haberes.

Aquella vez, luego de una corta negociación, las partes acordaron una escala de incrementos que fue del 10% en los sueldos de mayo, 9% para junio y 7% en julio. Al igual que esa vez, Morales dijo que ahora definieron números que les permiten estar “un poquito por arriba de la inflación” estimada.