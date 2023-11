Elecciones en la CEB: solo el oficialismo podrá presentar su lista completa

La única de las cuatro listas presentadas a las elecciones de la CEB que pasó con éxito el examen de la Junta Electoral es la del oficialismo, mientras que las tres restantes sufrieron raleos en su nómina de candidatos, que las obligarán a competir en desventaja.

La lista Blanca, encabezada por la actual vicepresidente Cecilia Sandoval, concurrirá a la elección anual convocada para el próximo sábado con los cuatro nombres propuestos como consejeros titulares, los suplentes y los tres miembros de la comisión fiscalizadora, además de las candidaturas a delegados completas en los 23 distritos, sin cambios ni bajas.

Pero la Junta Electoral (conformada por el presidente de la CEB Carlos Aristegui y otros dos representantes del oficialismo), determinó que las listas Azul, la Roja y la Magenta tenían errores no debidamente “subsanados” y varios de los nombres fueron descalificados por no cumplir las condiciones del estatuto y el reglamento electoral.

La esperada “oficialización” de las nóminas dejó a las tres listas de oposición con un panorama complejo, porque no tendrán candidatos habilitados en varios renglones de la grilla. Algunos de sus referentes evaluaban hoy recurrir a la Justicia.

La lista Magenta, que nació como un desprendimiento de la Blanca, sufrió la impugnación de todos sus candidatos al Consejo y a la Comisión Fiscalizadora, además de los delegados asambleístas para ocho distritos. Sólo podrá participar con candidaturas de delegados en 15 distritos. El principal referente y primer candidato de la Magenta es el actual consejero suplente Hugo Orsili.

La lista Azul, referenciada con el intendente electo Wálter Cortés, llevaba como candidato principal al abogado Martín Domínguez, pero también quedó desmantelada porque la Junta Electoral resolvió que tampoco podrá competir por cargos en el Consejo de Administración y por las sindicaturas. Sólo le habilitó candidatos a delegados para los 23 distritos.

La lista Roja, que ejerció la conducción de la distribuidora eléctrica durante varios años, hasta 2019, fue la menos perjudicada. Consiguió la habilitación para todos sus candidatos a consejeros y a integrantes de la comisión fiscalizadora, pero sufrió la baja de sus candidaturas a delegados en dos de los 23 distritos.

La primera candidata al Consejo por esa fracción es Inés Cárcamo, quien termina este año su mandato como vocal y va por un nuevo período. El referente de la lista Roja Alejandro Pozas señaló que ellos privilegiaron la participación abierta en la elección y prefieren que se aplique un criterio amplio en el examen de las aptitudes de los candidatos.

Las únicas impugnaciones que admitió la Junta Electoral fueron las presentadas por la lista Blanca contra las otras tres.

La lista Magenta también objetó a Cecilia Sandoval y otros candidatos de la Blanca por entender que son proveedores de la CEB, pero su planteo no prosperó. La Junta dijo que no incumplen el requisito “en los términos y sentido que impone el estatuto social para ser candidato”.

Sí hubo descalificaciones por ejemplo para Paula Barberis por ser funcionaria municipal actual y para Rómulo Sandoval -de la lista Azul- porque porque fue “oficialmente presentado” como integrante del gabinete del intendente electo Walter Cortés.

Tampoco pasó el filtro Matías Aciar por ser “funcionario provincial”, aunque en la lista Roja dicen que es un simple empledo. La Junta Electoral bajó también las candidaturas de Luciano Pilquimán, Patricia Allapan y Carlos Criado por ser integrantes actuales de la comisión directiva de la Asociación de Empleados de Comercio. Los tres integraban la nómina de la lista Azul, orientada por Cortés, que aspiraba a constituirse en la oposición más fuerte a la lista Blanca.

Otras impugnaciones

La Junta también desestimó la candidatura de Hugo Orsili (primer consejero por la lista Magenta) en razón de que además dee actual consejero es presidente de la Junta Vecinal del barrio Melipal y desde esa condición “actuó en claro perjuicio de la cooperativa en búsqueda de intereses personales, cuando con un mero afán publicitario viralizó filmaciones como propaganda de su gestión, lo cual demuestra de manera clara y consistente incompatibilidades”.

Según la Junta Electoral, en 2017 el actual presidente Carlos Aristegui fue descalificado con un argumento similar a pesar de que las objeciones en su contra eran “menos lesivas”.

Otras candidaturas se cayeron porque los candidatos son deudores de la CEB, porque no tienen medidor a su nombre, porque no consta su firma de aceptación o por no tener antecedentes como delegados para aspirar a un cargo de consejero o síndico.

En la mañana de hoy hubo contactos de representanes de las tres listas opositoras para evaluar si presentan un amparo conjunto en el intento de revertir lo resuelto por la Junta Electoral, “porque muchos de los motivos son infudados y de esta forma es cada vez es más difícil ser candidato en la Cooperativa”, dijo Pozas.

La elección se realizará el sábado 3, y el interés por participar demostrado por cuatro sectores diferenciados, con un exhaustivo trabajo barrio por barrio y la convocatoria a cientos de candidatos, contrasta con la escasa participación de los asociados. En la última elección solo concurrió a votar un 4% de los más de 56.000 empadronados.