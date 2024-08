EPAS sostiene que Cutral Co y Plaza Huincul no pagan el agua para el consumo desde el 2019

La luz de alerta que encendieron trabajadores del EPAS sobre el acueducto del río Neuquén y el precario estado de las instalaciones que -según denunciaron- están al borde del colapso, tuvieron su respuesta desde el organismo. El gerente general de servicios de Interior del EPAS, Juan Vasallo atribuyó la situación al alto costo que implica su funcionamiento -$333 millones mensuales- y la falta de pago por parte de los municipios del agua entregada en bloque desde 2019. Al mismo tiempo informó el plan elaborado para afontar la emergencia, de cara a la próxima temporada estival.

En esta semana, un grupo de operarios de las plantas del EPAS en el río Neuquén describieron la preocupante situación que afronta este acueducto que trae el agua potable para los habitantes de Cutral Co y Plaza Huincul. El otro aporte de agua proviene desde el sistema del lago Los Barreales. Fue ante la comisión B de la Legislatura.

En esa reunión de comisión no estaban invitados la gerencia del EPAS. A pesar de ello, el gerente general de Servicios de Interior, Juan Vasallo y otro funcionario más para participar del encuentro. Después de un intercambio de apreciaciones se retiraron, con el compromiso de parte de los legisladores que les corresponderá otra instancia de reunión.

En este contexto, es que el gerente Vasallo dio a conocer cuál es la situación y cómo se preparan de cara a la próxima temporada estival que se avecina.

El funcionario informó que el Ejecutivo provincial se encuentra realizando una inversión del orden de los mil millones de pesos para mantener adecuadamente al acueducto Buena Esperanza (sobre el río Neuquén). Incluye a todas las bombas que están en la impulsión de la captación y las que corresponden a la planta potabilizadora.

«Esto implica que para el verano 2024- 2025 estemos en condiciones de suminsitrar el agua en bloque en forma adecudada y sin tener sobresaltos», subrayó Vasallo en la gacetilla de prensa.

Después de detallar desde cuándo funcionan los sistemas de producción de agua -tanto el de río Neuquén como el de Barreales-, el equipamiento que existe, y la cantidad de líquido que procesan, Vasallo apuntó a los municipios por la falta de pago del agua entrega en bloque.

EPAS dice que los municipios no pagan el agua

«Hasta ahora no tiene ningún recupero. Cutral Co y Plaza Huincul no están pagando las tarifas. Nosotros facturamos una tarifa en bloque a las municipalidades, no a los usuarios y para que tengan un orden de idea el presupuesto de los dos acueductos es de 4 mil millones de pesos (en el año 2023) y 7 mil para este año», subrayó.

Para el gerente general esta situación marca una desventaja al momento de hacer el mantenimiento que tanto reclamaron los operarios del EPAS. «Es injusto (que no se pague el agua) versus los usuarios de Neuquén, Junín de los Andes, Chos Malal, que pagan sus facturas en tiempo y forma», aclaró.

Vasallo también atribuyó los problemas que se presentan en el servicio de agua al comportamiento que tienen los usuarios de Cutral Co y Plaza Huincul. «El consumo es muy alto en verano, en las épocas pico los consumos suben a más del doble de 700 litros habitantes día cuando lo normal es de 400 a 500 y eso hace que no haya un uso racional del agua y eso no lo podemos controlar nosotros», dijo.

Esto es porque la distribución a los hogares viene de la mano de los municipios y no del EPAS como si ocurre en otras ciudades.

Al momento de enumerar costos, Vasallo dijo que el de operación anual estimado para 2024 en los dos sistemas supera los $4.000 millones, con un mensual de $333 millones. «Desde el 2019 no se registra recaudación alguna por el servicio de llevar el agua en bloque a las cisternas de las localidades, debido a que los municipios adeudan las facturas que el organismo emite», se describió. Solo hay un medidor en el parque industrial que abona.

Para la emergencia, el plan diseñado por el EPAS ante la emergencia incluye la reparación de las dos bombas del ducto Buena Esperanza con el aporte importante de los municipios, según se indicó.

La reparación de las cuatro bombas de la planta potabilizadora que impulsan el agua a los dos acueductos de Buena Esperanza. Más el mantenimiento, revisión y recambio según corresponda, completo a los tableros eléctricos de la estación elevadora y la planta potabilizadora bombas de impulsión. Más la ejecución de la red eléctrica para ambos casos del EPEN.

Hay otro plan a la largo plazo que también se pondrá en marcha. Sin embargo, en el informe, se omitió el millonario aporte que hicieron las dos comunas para la ampliación del sistema Los Barreales y que se inauguró a principios de este año, con fondos del ente ENIM.