Feriados 2025: qué pasa si me tocó trabajar el viernes 2 de mayo y cuándo es el próximo fin de semana largo

El Día del Trabajador se celebró este jueves 1° de mayo 2025 y fue feriado nacional, según establece el calendario oficial, que a su vez determinó este viernes como “día no laborable con fines turísticos”, por lo que algunos argentinos gozan de un fin de semana largo. En medio de la duda sobre el alcance de este descanso extendido, son varios los que tienen que trabajar de todos modos este viernes.

Feriados 2025: qué significa «día no laborable con fines turísticos»

Para quienes no tengan que trabajar este viernes 2 de mayo 2025, que es una jornada no laborable, el fin de semana largo será de cuatro días. En realidad no es un feriado nacional, sino que es “día no laborable con fines turísticos”, es decir, optativo de acuerdo al sector laboral: el empleador puede elegir si trabaja o no, excepto para bancos, seguros y actividades afines.

Noticias Argentinas recordó que los trabajadores que presten servicio ese día percibirán el salario simple, y en caso de optar por el día no laborable, la jornada será igualmente abonada. En cambio, quienes trabajaron el jueves 1 de mayo, Día del Trabajador, que sí es feriado, recibirán un pago doble.

Feriados 2025: cuándo es el próximo fin de semana largo

El próximo feriado es el domingo 25 de mayo 2025, que es no trasladable. En tanto, el próximo fin de semana largo llega recién con el feriado del lunes 16 de junio, Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Calendario de feriados 2025 en Argentina