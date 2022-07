Foto multas: cuánto podrías pagar si no respetás los semáforos en Roca

Hasta $85 mil podrían pagar los infractores en Roca que no respeten los semáforos. La implementación del sistema foto multas ya divide las aguas en la ciudad. A través de las redes muchos ya se expresaron a favor y en contra del «Servicio de control de tránsito y evidencia gráfica de semaforización».

La Ordenanza Municipal 4845, en su artículo 113 establece que será sancionado con multa de 200 a 1000 USAM el cruce de semáforo en rojo. La infracción está considerada como falta grave. Desde el Municipio señalaron que el valor de cada USAM equivale a $85.

Las multas serían entre $17 mil y $85 mil para quienes crucen un semáforo en rojo.

El anuncio ya generó polémica. Hay vecinos que están a favor porque creen que esto disminuirá las infracciones mientras que otro grupo sostiene que se trata de una ordenanza para recaudar dinero.

“A muchos les parece perfecto, vamos a ver si van a decir lo mismo cuando les llegue la multa. De alguna forma hay que seguir recaudando para la campaña”, expresó un lector de La Comuna.

“Arreglen las calles que hay que hacer tremendas maniobras para esquivar los cráteres”, manifestó otra vecina.

Una lectora criticó: “Me imagino que pintarán las sendas peatonales; arreglarán las calles; controlarán bicicletas y motos, que se meten por todos lados, no respetando nada; a los que contaminan con los autos viejos, que ni técnica tienen y a los que hablan por celular mientras manejan”.

Otros vecinos defendieron la medida. “Está bien, hay muchos que no respetan ni los semáforos, y accidentes por no cumplir las reglas que hay de sobra”, indicó una lectora.

“Me parece perfecto, no hay nada de arbitrario e ilegal. Con solo cumplir las señales es suficiente”, sostuvo un vecino.

Otra usuaria también estuvo de acuerdo: “Me parece bien! Muchos motociclistas y ciclistas cruzan en rojo los semáforos!. ¡Así ocurren algunos accidentes! ¡Se los llevan puestos!”.