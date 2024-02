Intiman a retirar la cartelería “ilegal” en la zona del puente carretero en Cipolletti

El municipio de Cipolletti intimó a las empresas y responsables de la cartelería “ilegal” en la zona del puente carretero para que la retiren en el plazo de 30 días. Ayer salió un edicto con la decisión del intendente Rodrigo Buteler sobre la normativa que rige para todo el ejido municipal.



El Ejecutivo explicó que se hizo un relevamiento sobre toda la cartería publicitaria en la vía pública y que se constató una serie de irregularidades que van desde violación de normativas nacionales, hasta la falta de pago de un canon para publicitar. Varios empresarios pagaron el canon, pero muchos están vencidos.



En la zona del puente carretero que une Cipolletti con Neuquén hay una gran cantidad publicidad, mayormente de comercios, que no cumple con los requisitos de los estados nacionales, provinciales y municipales, indicaron fuentes municipales.



“Relevamos una gran cantidad de carteles publicitarios, irregulares, en los accesos a la ciudad, que sobre todo contaminan, no pagan impuestos y no tienen habilitación municipal. Uno de nuestros compromisos con los cipoleños fue el ordenamiento de la ciudad y ésta es una medida más que tiende a ello”, dijo el jefe comunal.



El director de comercio del municipio, Diego Zuñiga, explicó que a través del edicto municipal publicado ayer el municipio intimó a todo propietario de cartelería irregular ubicada en la ciudad de Cipolletti.



Principalmente la que se encuentra sobre la rutas nacionales, provinciales, o vías del ferrocarril a retirar los mismos por sus propios medios en el plazo perentorio de 30 días corridos, “bajo apercibimiento de realizar el retiro por parte de la Municipalidad de Cipolletti con costos a cargo de los propietarios y la multa correspondiente.”



Los carteles detectados no cumplen con las ordenanzas municipales, ni con la legislación nacional, en este sentido no tiene supervisión en cuanto a estructura de cartel, no han presentado el seguro de cobertura correspondiente y se encuentran en condiciones de conservación muy deterioradas.



La decisión se timó en el marco del reordenamiento de la ciudad que impulsa el municipio.

Desde el municipio indicaron que quienes no cumplan con la resolución serán multados.

Las macromanzanas sin uso fueron retiradas

La semana pasada el área de Fiscalización hizo un relevamiento sobre el uso del espacio en la vía pública que se les otorgó a los comercios gastronómicos. En total se retiraron 17 macromanzanas en desuso y con falta de higiene. Esto logró recuperar 50 estacionamientos en la zona céntrica de la ciudad.



El 1 de noviembre del 2020, durante la pandemia por Covid-19, comenzó a regir la nueva medida para que confiterías, bares y restaurantes pudieran colocar mesas en la calle ampliando su capacidad de ocupación al aire libre.



El sistema de macro manzanas sustentables fue aprobado por el Concejo Deliberante durante la anterior gestión, como alternativa posible para la organización comunitaria.



El sistema de ampliación de ocupación, comprende los locales gastronómicos ubicados dentro y sobre el cuadrante que demarcan las calles Fernández Oro, Brentana, Alem y Mengelle.