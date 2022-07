La obra para restaurar el derrumbe en la Costanera de Bariloche no tiene plazo ni fondos

La responsabilidad de reparar el derrumbe que ocurrió el último miércoles por efecto de las lluvias y que afectó a la avenida Costanera de Bariloche será asumido por Vialidad Provincial, que tiene jurisdicción esa arteria, y cuyos técnicos se tomarán unos 10 días para elaborar el proyecto de obra.

El tránsito en la Costanera 12 de Octubre a la altura del cruce con Ruiz Moreno está restringido a una sola mano en el carril norte y así permanecerá por varios meses, según estimaron desde el municipio, que coordinará los trabajos con el organismo provincial.

Las filtraciones de agua provocaron un desmoronamiento parcial del talud que sostenía la calzada y que desciende hacia la costa del lago Nahuel Huapi. La primera medida de prevención fue vallar la calle por la que circula el tránsito este/oeste.

El presidente de Vialidad Provincial, Raúl Grün, dijo que ya conversó del tema con autoridades del municipio y hubo una primera verificación del lugar, a cargo del personal local del organismo. El lunes llegarán técnicos de Viedma para completar el diagnóstico y confeccionar el proyecto.

“Ya hablé con el intendente, la obra va a estar a cargo nuestro -dijo Grün-. No puedo decir todavía cuánto puede demorar ni tampoco el costo estimado. Hay que ver bien. Lo que ocurrió ahí es que un caño pluvial de hierro que pasa por debajo de la calle se pudrió y se quebró, empezó a filtrar agua y eso produjo el derrumbe. Hay que verificar el estado de todo el caño y si la corrosión puede provocar a futuro nuevos problemas”.

Dijo que una de las opciones sería “encamisarlo” o reemplazarlo por un tubo “pead”, de los que se emplean hoy en ese tipo de obras, para luego reconstituir el terraplén con hormigón o con ayuda de un engavionado, y finalmente adecuar otra vez la calzada.

Según Grün, Gennuso admitió que son recurrentes los problemas derivados de las escurrentías subterráneas en la ciudad, que afloraron por ejemplo en la obra del nuevo colector cloacal, y citó el caso del arroyo “Sin nombre” que atraviesa el Centro Cívico y meses atrás provocó un hundimiento que literalmente se tragó el monumento de Rosas.

“Puede llevar tiempo, no es una reparación simple -advirtió el jefe de Vialidad, sobre el trabajo en Costanera y Ruiz Moreno-. La semana que viene vamos a estar definiendo el proyecto. Lo primero y lo importante es tener una buena evaluación”.

La jurisdicción, un debate pendiente

La avenida Costanera que bordea el lago Nahuel Huapi y que en sus distintos tramos se denomina 12 de Octubre y Juan Manuel de Rosas, continúa hacia el oeste como avenida Bustillo, con punto final en Llao Llao. Toda esa vía fue antiguamente una ruta nacional, luego cedida a la provincia, que hoy la conserva bajo su jurisdicción. Por eso el ensanche y mejoramiento de Bustillo entre los kilómetros 0 y 4 que comenzó el año pasado está a cargo del gobierno rionegrino.

Grün reconoció que ese reparto de responsabilidades que comparten con el municipio “es algo especial” y no hay otros casos parecidos en la provincia. Señaló que el organismo que él dirige tiene estructura y equipos para trabajar en rutas y no para atender arterias urbanas. Por eso no descartó que en algún momento se promueva la cesión de la Costanera y la Bustillo a la municipalidad de Bariloche.

“Después de terminar estos primeros 4.000 metros de Bustillo sería un buen momento para plantearlo -dijo-. Ya alguna vez se habló, pero después quedó ahí”. Grün aclaró que no le corresponde a él impulsarlo y que una iniciativa de ese tipo dependerá de lo que decida la gobernadora Carreras.