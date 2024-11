La oposición impuso un repudio a Walter Cortés por hostigamiento a la prensa en Bariloche

Sin el voto del oficialista partido PUL, que preside el intendente Walter Cortés, el Concejo Deliberante de Bariloche aprobó por mayoría un repudio al jefe comunal por hostigamiento a la prensa ante reiterados hechos que tuvieron como detonante una reciente carta documento que acusa un “abuso de la libertad de expresión”.

La comunicación se trató en la última sesión del Deliberante en la que también se analizó un pedido al Foro de Periodismo Argentino (Fopea) para que realice un monitoreo permanente de libertad de expresión en Bariloche “ante reiterados y sistemáticos contra la libertad de prensa”.

El repudio que impulsó el concejal Facundo Blanco Villalba (Primero Río Negro), tuvo el apoyo del bloque Juntos Somos Río Negro, Vamos con Todos y PRO. Los tres representantes del oficialismo, Gerardo Del Río (presidente del cuerpo), María Coronado y Tomás Hercigonja rechazaron la iniciativa, mientras que Roxana Ferreyra (Nos Une) estuvo ausente.

La comunicación planteó “garantizar la continuidad laboral y el libre ejercicio profesional de los periodistas” y en otro artículo instó que “los aparatos de control del Estado no están concebidos para condicionar, amedrentar y censurar el ejercicio de la libre expresión periodísticas y utilizarlos para ejercer la persecución y hostigamiento de su propio beneficio con fines políticos determinados”.

Villalba relató que el proyecto surgió como detonante de una secuencia de hechos que consideró contra la libertad de prensa, que en la última semana tuvo dos episodios particulares con periodistas de Radio con Vos Patagonia, por un lado la inspección municipal a la emisora después de una advertencia verbal en un evento, y por otro lado, el envío de una carta documento de un abogado particular del intendente que acusa un “abuso del derecho de libertad de expresión”.

En la carta documento mencionada, enviada por el abogado Martín Domínguez, se reclama el «cese inmediato» de las «manifestaciones injuriantes y difamatorias» contra el intendente y encuadró la situación calumnias e injurias.

“Pongámosle un freno a esto y pongámoselo ahora mismo”, lanzó el autor del proyecto tras relatar lo sucedido en la sesión donde señaló que existe por parte del Ejecutivo local “mecanismos ilegales y abuso de poder, buscando impedir la labor informativa de quienes intentan proteger los intereses de la comunidad”.

Villalba afirmó: “Es inaceptable que el Estado, que pertenece a todos, sea utilizado para perseguir y acallar” y enfatizó que la libertad de prensa es la base de la democracia”.

Los fundamentos de apoyo de JSRN, PRO y Vamos con Todos

Natalia Almonacid, presidenta del bloque JSRN, se expresó en favor del “espíritu de la comunicación” y recordó también que, por presuntas presiones del jefe comunal, medios periodísticos retiran noticias publicadas críticas a la gestión. “Le llaman el intendente error 404 porque notas que se publican uno las va a ver y ya no existen más”, señaló.

La concejal insistió también en la defensa de la libertad de prensa y consideró que la inspección municipal en la radio fue el “cumplimiento de una amenaza” del intendente Cortés. En este sentido aclaró que no está en contra de las inspecciones municipales de actividades económicas que deben tener habilitación, pero remarcó que debe ser “en todas las radios”, aludiendo que también el gremio mercantil, al que pertenece el jefe comunal, tiene una emisora con irregularidades.

Samanta Echenique, del PRO, acompañó el proyecto. “Es importante la diferencia, la disidencia, es importante validar la voz ajena y nadie tiene la verdad revelada, estamos acá por un tiempo muy limitado, con un poder muy limitado que se termina”, afirmó.

Del bloque Vamos con Todos, Julieta Wallace, dijo que Cortés puede pedir un derecho a réplica pero consideró desacertado el envío de carta documento y también indicó que el intendente es un funcionario público y que se cuestione su gestión no corresponde como calumnias e injurias».

La edil consideró que al intendente «tal vez por inexperiencia de gestión» le «cuesta a entender» cómo debe proceder en su rol.

La defensa: «No está vulnerada la libertad de expresión»

Del oficialismo, el presidente del cuerpo, Gerardo Del Río, consideró que hubo “aseveraciones que son graves y si existe esa gravedad hay un resorte que es la Justicia. En primer lugar, si se sienten vulnerados los actores que mencionaron tienen la posibilidad de ir a hacer la denuncia y si tienen las pruebas con mayor razón”, indicó.

Se excusó de no tener documentación para probar lo que se manifestó en el debate, dijo que hay otros medios informativos que su línea editorial no es a favor de la gestión actual y no tienen inconvenientes.

«No está vulnerada la libertad de expresión«, insistió Del Río antes de pasar a votación.