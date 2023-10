Las Palmas: aprueban la prohibición de comercios en el lugar, qué dijo el dueño de Sens

La puja por abrir las puertas del local de la calle Primeros Pobladores, donde funcionó el boliche Las Palmas vinculado a la desaparición de Sergio Ávalos, en el madrugada del 14 de junio de 2003, parece llegar a su fin, al menos desde lo parlamentario. Este jueves, los concejales (presentes) en la sesión del Concejo Deliberante de Neuquén aprobaron el proyecto de ordenanza que prohíbe el uso comercial del corredor donde está emplazado el edificio alquilado para instalar «Sens», un nuevo boliche.

La luz verde en el tratamiento de la ahora ordenanza, fue concedida por los votos positivos de Junto por el Cambio NCN, Juntos por Neuquén, Avanzar Descamisados, Movimiento Popular Neuquino, Movimiento Libres del Sur y Frente de Todos.

La normativa establece «prohibir en el corredor Cm2 (zona Corredor Mixto) ubicado sobre calle Primeros Pobladores, el uso de diversas actividades comerciales nocturnas». La porción de territorio comprende la calle Primeros Pobladores (Norte) desde la Rotonda de acceso a la ciudad ubicada al Este, hasta la calle Saturnino Torres.

En los argumentos, la ordenanza destaca que en razón al importante desarrollo comercial radicado en el corredor anunciado, compatible con el crecimiento a escala urbana, la radicación de viviendas únicas familiares, el uso residencial y las importantes vías de ingreso y salida a la ciudad, con respecto al tránsito, resulta necesario prohibir la habilitación de actividades recreativas que se desarrollen en establecimientos gastronómicos, establecimientos gastronómicos con actividad bailable, espacios bailables, salones de fiesta y espacios para eventos con estructuras temporales.

Las Palmas: la palabra del empresario tras la prohibición aprobada por el Deliberante

El empresario Nicolás Vaamonde, quien realizó una millonaria inversión para abrir «Sens», dialogó con Diario RÍO NEGRO y expuso que la decisión «no lo afecta». Según comentó, todos los trámites que realizó «fueron con anterioridad al tratamiento de la ordenanza».

«Me asesoré con mi abogado y me explicó que la ley no es retroactiva, a mi no me dejaron iniciar el trámite en Comercio, pero sí tengo el trámite iniciado en obras particulares y todo es parte de la municipalidad», contó.

Vaamonde agregó además, que en caso de que siga la negativa evaluará «iniciar acciones no solo al municipio, sino también a todos los concejales que no le permiten trabajar de manera autoritaria».

El empresario sustenta su posición en dos partes. La primera en que la norma aprobada es parte de una maniobra exclusiva para impedirle abrir su negocio y la segunda, en que hay otros locales del mismo rubro que funcionan en el ejido municipal a los que «no se les requiere lo mismo para trabajar».

Las Palmas: el voto disidente asegura que la ordenanza «afecta la seguridad jurídica»

Consultado por este medio, Camilo Echevarría del Frente Integrador Neuquino (FRIN), defendió su voto negativo a la ordenanza de prohibición. «Considero que la norma afecta la seguridad jurídica».

«Por un lado le piden al titular del emprendimiento toda la documentación, le hicieron gastar plata y tiempo, haciéndole hacer planos, informes ambientales, sonoros, le piden estacionamiento, todos requisitos que a ningún otro comercio de similares características le pidieron y una vez que completa todo le cambian las reglas de juego», explicó Echevarría quien había anticipado su negativa a la propuesta prohibitoria.

Respecto a las posibles acciones legales que intente realizar Vaamonde, expuso que «será problema del titular con el municipio ahora, estimo que incluso tal vez podrá hasta pedir algún tipo de resarcimiento que, si sale mal tarde o temprano lo terminan pagando los vecinos».

En sus argumentos, el concejal también destacó que hay otros locales bailables a los que no se les requieren las mismas exigencias.