Neuquén llamó a elecciones con 18 concejales, calculado con la misma población que en 2019

La concejala (MPN) Maria Victoria Fernández , entre José Luis Artaza (JxC) e Isabel Mosna (MPN) explicó por qué no se amplió la cantidad de bancas en el llamado oficial a elecciones en la ciudad. Foto archivo Yamil Regules.-

La elección de 2023 de Neuquén capital será con la misma cantidad de concejales que en la convocatoria de 2.019, pese a que por Carta Orgánica, cada 25.000 habitantes, la ciudad debe incorporar una banca más en el Concejo. La explicación oficial por mantener el techo de 18 ediles, fue por la falta de datos oficiales del censo 2.022.

«A no tener los datos provisorios, ni de fuentes oficiales del INDEC, porque estimamos que los definitivos estarán en abril o mayo, se arma el decreto de convocatoria con los datos oficiales», explicó la concejala del MPN, Victoria Fernández.

Fernández irá por la reelección al igual que la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero, y el presidente del bloque del MPN, Atilio Sguazzini. Junto con Claudio Domínguez, que es candidato a diputado provincial para la elección del 16 de abril, los 4 representantes del MPN deberán tomar licencia en el Deliberante ni bien se produzca la apertura de sesiones el próximo 15 de febrero.

Dentro del partido, Fernández trabajó en la reforma de la Carta, junto con el ex diputado y ex integrante del gabinete Juan Pablo Prezzoli (actualmente alejado de la función pública) se referenció desde el oficialismo al consultar por qué el llamado sólo de 18 bancas en el decreto oficial.

De acuerdo a las proyecciones, la cantidad de concejales debió haber trepado a unos 20 ediles. Por Carta Orgánica, cada 25.000 habitantes corresponde sumar un representante en elConcejo, superada la barrera de los 200.000 habitantes capitalinos. Por esa razón, el Concejo tiene hoy 18 bancas.

«Hoy se toma el censo poblacional de 2010, aunque estemos ampliamente por sobre ese número, no es una potestad del Ejecutivo determinar qué cantidad de concejales se convoca, es determinante por Carta Orgánica, pero no hay datos oficiales del censo 2022″, explicó.

Las bancadas mayoritarias del MPN y Cambiemos en el Concejo Deliberante buscaron, con la reforma de la Carta Orgánica que se votó el año pasado, poner tope en 18 concejales a ésta elección 2.023. Sin embargo, no consiguieron los votos para hacerlo. El congelamiento de autoridades quedó igual por la falta de información oficial actualizada sobre los vecinos que viven en la ciudad.

Según se informó desde la intendencia, por artículo 53 de la Carta Orgánica municipal “el censo aprobado por autoridad competente será la fuente para ampliar el número de concejales» y «atento que no se habría emitido una aprobación formal del mismo desde el INDEC, no resulta posible aplicar el citado artículo a los efectos de incrementar» el número de autoridades legislativas.

Con la fecha del 16 de abril para las elecciones en Neuquén capital, el actual Concejo Deliberante se quedará sin quórum desde la apertura de sesiones el 15 de febrero próximo. En esa oportunidad, el intendente Mariano Gaido realizará el discurso de apertura legislativa y luego los concejales que sean candidatos, están obligados a tomar licencia. De los 18 al menos de 10 ya anunciaron candidaturas y no se contará con al mitad más uno ni para sesionar ni para funcionar ni en comisiones.



Están obligados a tomar licencia desde la oficialización de candidaturas, que se producirá como máximo 10 días después del la presentación de listas, previstas entre el 6 y 10 de febrero.