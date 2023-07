Obra en la avenida Bustillo: «No queremos que se convierta en una nueva Mitre»

El legislador Ramón Chiocconi presentó un pedido de informe para conocer el avance de la obra de refuncionalización de la Avenida Bustillo a fin de ensancharla y modernizarla.

Solicitó información al ejecutivo provincial acerca del avance de la obra que tenía previsto un plazo de 24 meses para la concreción de los primeros 4,1 kilómetros. La inversión tiene un presupuesto original de 711 millones de pesos, aportados por el gobierno nacional.

“La licitación establece que la primera etapa debiera estar terminada a principios de octubre, es decir en dos meses. Sin embargo, aún no finalizaron ni la rotonda en torno al monolito, la salida hacia el oeste. No se ve trabajo, no se ve avance”, señaló el legislador Ramón Chiocconi.

El pedido que presentó en la Legislatura incluye una consulta sobre posibles readecuaciones en la obra y en el caso de que no se hayan cumplido los plazos establecidos, los motivos de los incumplimientos.

“No queremos que la obra de Bustillo se convierta en una nueva Mitre. En ese caso tardaron más de 4 años en terminar siete cuadras. Hoy vemos que van por el mismo camino. El intendente dice que es una obra de la provincia y no puede intervenir y la gobernadora no dice nada del tema desde el mes de febrero. Los vecinos sufren todos los días por una obra que a simple vista no avanza”, planteó el legislador.

Y agregó: «Es un mínimo de respeto a los barilochenses y turistas que deben pasar por ese cuello de botella abandonado que no genera más que incordio a los automovilistas y a los peatones. E esa zona, hay hoteles, un Museo del Chocolate y un sanatorio».