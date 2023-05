Polémica con fondos del Emprotur Bariloche: impulsan cambios e investigan a un funcionario

El concejal Pablo Chamatrópulos insistió con la disolución del Emprotur, tras las objeciones al secretario de Turismo de Bariloche y presidente del ente de promoción turística, Gastón Burlón, por gastos personales en un viaje por Europa donde participó de ferias turísticas, mientras que podría avanzar un juicio de responsabilidad contra el funcionario en el Tribunal de Contralor.

«Acá hay una transgresión normativa por el uso de los fondos públicos para cuestiones personales. Esto nos lleva a reflexionar sobre el rol del Emprotur», indicó Chamatrópulos.

Las advertencias de irregularidades a los integrantes del directorio respecto del uso de los recursos del Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche, sin respuesta alguna, habría desencadenado en la renuncia del gerente Santiago Díaz Vélez, según reveló el viernes RÍO NEGRO.

Chamatrópulos consideró que el ente mixto de promoción turística fue «creado con buenas intenciones aunque en otro contexto de país, en otro Bariloche, con otras comunicaciones y en un mundo analógico». «Que hoy se sostenga en su misma concepción original tiene que ver con intereses consolidados hacia adentro de los propios actores que lo integran. Antes eran razonables los viajes y la presencia física. Hoy en un mundo digital no tiene sentido mandar una comitiva de funcionarios y allegados a pasear por el mundo o a comer canapé. Más allá de que no son cuidadosos con los fondos públicos, no tiene un sentido productivo. No es algo eficiente», indicó el concejal de Podemos Bariloche.

En relación a las objeciones a los gastos personales durante las ferias en Francia e Italia en septiembre y octubre del 2022, Chamatrópulos dijo que «es la gota que rebalsa en vaso». «Si uno pregunta a los barilochenses, a quienes sostienen con su aporte el Emprotur -un kiosquero del barrio Unión, un multirubro de Onelli o una rotisería del barrio Frutillar- también opinarían que es momento de poner un límite. Ese límite obedece a que nos han mostrado para qué usan el Emprotur. Estoy convencido que lo usan para sostener privilegios y conveniencias de un sector que se nutre de ese financiamiento«, planteó.

Chamatrópulos aseguró que insistirá con una propuesta para reformular el Emprotur. O cerrarlo. «Ya no tiene el mismo sentido con el que fue concebido. Sucede que hay resistencia en la institucionalidad al cambio. Cada vez que se ha puesto en debate el viaje del intendente y los funcionarios a París el año pasado, casi a modo de disculpas o justificación, dicen que el dinero no sale del presupuesto sino del Emprotur. Da igual: es dinero público. Por eso, sostengo que el Emprotur es como una agencia de funcionarios».

Podría avanzar un juicio de responsabilidad

El Tribunal de Contralor ya elaboró un pedido de informes al Emprotur que, se suma al de la concejal de la oposición Julieta Wallace, y sus integrantes evalúan iniciar un juicio de responsabilidad a Burlón.

«Admitió la compra de un celular, un traje y zapatos. Esta confesión nos allana el camino», resumió Estanislao Cazaux, miembro del Tribunal de Contralor, en alusión a las declaraciones de Burlón a RÍO NEGRO. Y aclaró: «Es grave, aunque el directorio haya aprobado las compras. Por algo se fue Díaz Vélez y lo vamos a citar porque su testimonio es fundamental».

Respecto al pedido de informes, anunció que solicitaron información sobre «los gastos realizados que figuran en las carpetas corporativas. En las actas debe estar si se acepta un gasto extraordinario y su justificativo».

Cazaux puso como ejemplo algunos gastos en los últimos viajes del intendente Gustavo Gennuso y otros funcionarios a París para postular a Bariloche como sede de la Expo 2027. «Observamos el pago de 30 o 40 mil dólares a una empresa para que organice un ágape a todos. Es una contratación directa en el extranjero. La postulación de Bariloche contaba con apoyo del Ministerio de Turismo de Nación y provincia. Tenemos un municipio con muchas falencias, pero gastamos fondos municipales», indicó.