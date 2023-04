Polémica en Bariloche por el uso personal de fondos públicos del Emprotur

La renuncia de Santiago Díaz Vélez a la gerencia del Emprotur, con fuertes advertencias de irregularidades a los integrantes del directorio, puso en escena la utilización de los recursos del Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche que se compone de fondos del estado y de los contribuyentes a través de la Tish (Tasa de Inspección Seguridad e Higiene).

La salida de Díaz Vélez se formalizó a mediados de marzo. Fuentes allegadas al Emprotur admitieron a RÍO NEGRO que, poco antes de dejar su cargo, el gerente planteó la inquietud por varios gastos personales que habría efectuado el secretario de Turismo de Bariloche y presidente del ente mixto, Gastón Burlón, en un viaje por Europa «que no correspondían a un viaje oficial del ente«. Apuntaron a la compra de un teléfono celular, un traje, zapatillas y diversos viáticos, que el funcionario justificó a este diario.

Al no obtener respuestas por parte de los integrantes del Emprotur, Díaz Vélez optó por renunciar a su cargo, planteando «diferencias irreconciliables con el directorio«.

Pocos días después, los integrantes del directorio del Emprotur convocaron a Díaz Vélez a una reunión extraordinaria para que detallara sus inquietudes. Pero no concurrió. «Si bien en algunos casos, se devolvió el dinero gastado, lo cierto es que hubo un beneficio personal a través de la ventaja impositiva del Emprotur. Se pagó al tipo de cambio oficial, evitando el impuesto por compras en el exterior«, indicaron fuentes involucradas en el tema.

Esta semana, la concejal del Frente de Todos Julieta Wallace presentó un pedido de informes sobre los viajes y viáticos de Burlón durante todo el año pasado y en lo que va del 2023. Solicitó un detalle del itinerario de los viajes (los días de salida y regreso) y la agenda de actividades oficiales. También pidió un informe de los gastos que realizó el secretario de Turismo en cada uno de los viajes aclarando «el mecanismo de pago utilizado«. El pedido incluye un informe de las actas del directorio del Emprotur en la que se aprobaron estos viáticos.

«Ante algunos trascendidos acerca del uso de la estructura del Emprotur para gastos personales, pedimos la documentación para poder despejar dudas y hacer una presentación en el Tribunal de Contralor en caso de que así lo amerite. Hay fondos públicos en juego», señaló la concejal.

Burlón participó de IFTM Top Resa, en septiembre en Paris. Foto: gentileza

Ausencia por razones personales

La resolución municipal 3094 del año pasado notificaba la ausencia del Burlón de la Secretaría de Turismo desde el 14 de septiembre hasta el 15 de octubre «por razones personales«. Lo llamativo es que, durante ese tiempo, a través de una gacetilla oficial, se informaba la participación del funcionario en la feria IFTM Top Resa en Francia del 19 al 22 de septiembre. También a través de la web del municipio, se difundió su concurrencia a la Feria TTG Incontri en Rimini, al noreste de Italia, el 13 de octubre.

Otra resolución posterior (4056/22) da cuenta de la participación de Burlón en la postulación de Bariloche a la Expo 2027 en París desde el 24 de noviembre al 1 de diciembre.

«Siempre se pide autorización»

Al ser consultado por este diario, Burlón se mostró asombrado. «Santiago (Díaz Vélez) se fue por una cuestión personal. Fue de un día para el otro y nunca dijo nada. Tenía diferencias con el directorio. Lo llamamos a una reunión un viernes y no fue», manifestó.

Desmintió que se hayan efectuado gastos personales en uno de los viajes oficiales por Europa a través de la tarjeta de crédito asociada a la persona jurídica del Emprotur. «Es cierto que se compró un teléfono porque a Ezequiel (Barberis) se lo robaron. Pero esto se hizo con la autorización del directorio y ese dinero se rindió», aseguró en alusión al vicepresidente del Emprotur y titular de la Cámara de Turismo de Bariloche.

Admitió que también se compró un traje porque el suyo se le arruinó en el viaje a Paraguay. «También pedí autorización para comprar y reponer mi traje. Zapatos seguramente también. Todos los gastos deben ser primero aprobados. Si sale un gasto extraordinario, como el traje, se pide autorización”, explicó.

Este diario consultó a los dos concejales que integran el Emprotur sobre las objeciones que habría planteado el exgerente del Emprotur. «No me llegó ninguna información«, se excusó el concejal Ariel Cárdenas (Bariloche por el Cambio). Dijo que no le llamó la atención la renuncia de Díaz Vélez: «Me mandó un WhatsApp diciendo que iba a renunciar. Pero no me sorprendió porque nunca lo noté muy acoplado al equipo».

La presidenta del Concejo Municipal, Natalia Almonacid (JSRN), dijo no tener información respecto a la causa de la salida de Díaz Vélez.

Al consultar al tesorero del Emprotur, Hernán Lagar, se limitó a decir que pediría información en la próxima reunión del ente la semana entrante.