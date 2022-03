Quieren festejar el 118 aniversario con un nuevo paseo en el río Neuquén

Mientras mide los kilómetros para concretar los paseos costeros sobre el río Limay, el intendente Mariano Gaido comenzó a avanzar en la costanera del río Neuquén.

El primer tramo del paseo de la Costa sobre el Neuquén fue inaugurado el año pasado en la zona de los barrios privados. Tal vez luce menos por la imposibilidad de acceder en auto (sólo tiene sendas peatonales y bicisendas) y la obra está paralizada a la altura de Bocahue.

Pero a pocos metros, desde el Parque del Este (calle Cosentino) hacia los puentes carreteros, los 500 metros de continuidad del paseo costero ya cuentan con los cordones cuneta, para avanzar río abajo por la costa de l barrio Sapere.

“Aún no se nota el avance pero estamos haciendo pluviales , con un drenaje para la captación de aguas superficiales; en no más de 60 días estaremos con asfalto”, sostuvo el secretario de Coordinación e Infraestructura, Alejandro Nicola.

Con el pavimento, habrá iluminación, senda peatonal, bicisenda y mobiliario urbano a la vera de la costa del río Neuquén.

“En dos o tres meses terminaremos este frente”, proyectó el funcionario.

Por su parte, Gaido agregó que la costanera no se detiene en el Limay. “Con orgullo puedo decir que en pocos días, empezaremos la obra en el sector costero desde Valentina hasta Solalique”, dijo.

Mientras se colocan los 500 metros de asfalto en el sector Sapere sobre el río Neuquén, en paralelo, en el sector de barrios privados del Limay donde se hicieron bicisendas para conectar con el balneario de Valentina, se licitará el paso vehicular.

“Falta pavimentación e iluminación, estamos terminando el proyecto para salir a licitarlo”, sostuvo Nicola.

Ambas obras se realizan con presupuesto de la ciudad, que tiene previsto unos 2.000 millones de pesos para “arquitectura y paseos costeros” este año.

El tramo de Solalique hasta el balneario de Valentina o cercanías al puente hacia Balsa las Perlas tendrá las mismas características que los paseos costeros inaugurados el año pasado.

Agregó Nicola que se sumarán otros 200 metros en las inmediaciones del barrio cerrado La Zagala. “En todo el tramo del río Limay, tendremos continuidad peatonal y de bicisendas desde Valentina hasta Obrero Argentino”, vaticinó.

El municipio arriesgó inclusive que, en pocos días, se habilitará el sector con tránsito vehicular hasta casi la confluencia, donde está la península de Hiroki y los vecinos que frenaron las máquinas (con una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo) porque exigen estudios de impacto ambiental y explicaciones sobre el avance en una zona natural protegida.

–¿Qué falta para llegar a la confluencia?– se le preguntó al intendente. “Están faltando días de sol”, contestó el jefe comunal para esquivar una respuesta polémica de enfrentamiento con los residentes en esa zona.

Según Nicola, la zona en la que no se puede avanzar, es un 20% de la segunda etapa de una obra que tiene un presupuesto de Obras Públicas de la Nación que alcanza a unos 420 millones de pesos.

“Inicialmente la cautelar era sobre la totalidad de la obra, pero pudimos avanzar. Entregamos la documentación a la Unidad de Gestión de Áreas Protegidas y una vez aprobada (la documentación) lo presentaremos a la justicia para que habiliten el trabajo en el próximo tramo. En breve estaremos inaugurando el sector en el que se pudo avanzar”, sostuvo Nicola.