Reclamaron que hay 47 manzanas de una barriada que no tienen gas en Plaza Huincul

El pedido para que cuanto antes los vecinos del barrio Altos del Sur que no cuentan con el servicio de gas puedan acceder fue planteado en la Banca del Pueblo, mecanismo que tras casi dos años volvió a ser otorgado por el Concejo Deliberante de Plaza Huincul. El vecino que expuso el problema dijo que hay 47 manzanas de las 65 que no cuentan con el gas natural, a pesar de los insistentes reclamos.

El vecino Guillermo Valenzuela, poblador del sector explicó que el pedido ante el cuerpo de ediles era que se agilicen todos los trámites necesarios para acceder al servicio. “Se tiraron las redes, pero el vecino todavía no tiene su servicio, lo que entra al nicho. Es un trabajo de minutos no se entiende por qué no se termina, si no hay fondos o por qué, cuál es la razón”, dijo ante los concejales.

A pesar de la insistencia en obtener un acta o compromiso firmado de parte del cuerpo, la presidenta del Deliberante, Marga Yunes explicó que no se podía aunque si hablarían una vez que finalice la sesión si así el vecino lo quería. Además, Yunes le marcó a Valenzuela que el tema exclusivo para que pudiera exponer durante 15 minutos era solo el gas y no le permitió que se explayara sobre la inseguridad o el estado de las calles. Le resaltó que se ciñera solo a lo solicitado que era el servicio de gas.

El vecino del barrio Altos del Sur solo pudo exponer sobre la falta de gas en el sector. (Foto: captura de pantalla).

Así fue que Valenzuela les detalló que de las 65 manzanas que conforman la barriada “47 no cuentan con el gas”. Describió que la gran parte de las familias tiene niños y se deben calefaccionar y cocinar con garrafas, lo que se hace prácticamente imposible.

“Son cerca de 21 garrafas al mes y es insostenible para cualquier bolsillo. No podemos estar hablando de leña en 2022, en una ciudad productora de gas deja mucho que desear”, dijo.

Por otra parte, puso como ejemplo que el costo de afrontar la compra de las garrafas o los artefactos eléctricos no es posible para los bolsillos familiares. “Se generaliza que todos son petroleros y que todos tenemos un alto poder adquisitivo y eso no es así, es insostenible”, concluyó.

El edil Gustavo Iril (Compromiso) le indicó que conoce el tema de la falta de gas natural “de primera mano y es imposible (vivir así) en invierno, la energía eléctrica y las garrafas no dan abasto por lo que entiendo el malestar de todos los vecinos”.

Finalmente, la presidenta del cuerpo, Yunes, le preguntó al vecino si él contaba con el servicio en su casa. Valenzuela respondió que estaba a la espera de la habilitación de Camuzzi Gas del Sur aunque recalcó que su pedido no era individual sino en nombre de todos los vecinos afectados.