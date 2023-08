Renunció antes de asumir un concejal electo que apoyaba al intendente Gustavo Suárez, en Plaza Huincul

Un edil electo por el Movimiento de Integración y Desarrollo -MID- que respaldaba al intendente Gustavo Suárez para su reelección, renunció a su banca antes de asumir. Se trata de Sebastián Ávila, quien tuvo 1.310 votos en los comicios del pasado 23 de julio y que le significó lograr la tercera de las siete bancas y sumar así un escaño para el espacio del MPN.

La nota de dimisión fue presentada por Sebastián Ávila, ante la Junta Electoral Municipal que preside Nelly Cañete y entre sus términos solicita que se le acepte su renuncia como concejal de la lista Nº 1, Movimiento de Integración y Desarrollo. Tiene fecha de ingreso este martes.

Más allá de la nota formal, se hizo viral un mensaje que por la red social WhatsApp compartió entre el grupo de personas que lo acompañaron en el proceso electoral y en el que da sus razones para renunciar a la banca.

Algunos de los conceptos escritos y que son atribuidos a Ávila, describen una serie de situaciones con las que no está de acuerdo. Allí denunció los «acuerdos políticos por conveniencia y no por convicciones» e indicó que: «mi lealtad y mis convicciones no tienen precio».

Describió que aceptó participar de la contienda electoral como candidato porque creyó en que «las cosas realmente se podrían hacer de la mejor manera, por y para el pueblo desinteresadamente, pero sin dudas me equivoqué».

Ávila era el primer candidato del MID que iba como colectora del actual intendente Gustavo Suárez. Cosechó para el emepenista 1.171 sufragios y para su propia candidatura superó esa cifra porque obtuvo 1.310 votos.

La diferencia entre Claudio Larraza, quien finamente resultó ser electo intendente, en la categoría de concejales muy escasa: Comunidad sumó 1.321; el MPN 1.318 y el MID, del dimitente Ávila, alcanzó 1.310. Esto implicó que el jefe comunal electo por Comunidad no tendrá la mayoría en el recinto legislativo.