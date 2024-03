Soyem Bariloche denuncia una actitud violenta del intendente Walter Cortés

La conducción del Soyem de Bariloche anunció hoy que denunciará penalmente al intendente Walter Cortés por violencia y en un contexto de violencia de género, ante un episodio que vivieron dirigentes gremiales en una reunión mantenida esta semana con el jefe comunal, en la que consideraron que actuó de manera “irrespetuosa, violenta y extralimitada”.

Brenda Morales, secretaria general de Soyem Bariloche, junto a la comisión directiva hizo pública la denuncia y el repudio al accionar del intendente en una conferencia de prensa y confirmó que se presentará una demanda penal porque “estas cuestiones no las vamos a dejar pasar”.

El episodio que denuncia Soyem ocurrió el martes en una reunión en la que participó Moreles junto a otras 3 mujeres de la conducción y dos varones, con el intendente, el jefe de Gabinete, Héctor Leguizamón Pondal, la titular de Recursos Humanos del municipio, Valeria Silva y la asesora letrada Yanina Sánchez.

“El intendente reaccionó de mala manera cuando nosotros estábamos hablando del estatuto municipal”, comenzó Morales ante la consulta de diario RÍO NEGRO y señaló que “se levantó, empezó con insultos, pegó un portazo y se fue”.

Para la dirigencia de Soyem el accionar del intendente es “repudiable” por “la manera irrespetuosa, violenta y extralimitada en la que se dirigió el intendente Walter Cortés hacia los representantes del Soyem”. Insistieron que fue “desmedida” la reacción “sin razón aparente”.

“No había argumento alguno para reaccionar así en una reunión donde estábamos trabajando y donde el sindicato había llevado propuestas claras porque estamos viendo alarmantemente a un gobierno sin rumbo y sin planificación alguna para el presente año en donde estamos pasando una crisis a nivel nacional provincial y local”, dijo Morales.

Brenda Morales, secretaria general de Soyem Bariloche, expresó su repudio al accionar del intendente Walter Cortés. Foto: Chino Leiva

La dirigenta indicó que “es la primera vez que vivimos una situación así, hemos tenido muchísimas diferencias de opinión, muchísimas mesas también en la Delegación de Trabajo, pero estas cuestiones no se dejan pasar, por lo menos esta conducción que es ampliamente conformada por mujeres, no la va a dejar pasar”, afirmó y remarcó que pasaron “un mal rato”. Además la denuncia se podría extender a otro funcionario que no estuvo en la reunión pero cruzaron en el pasillo.

La titular del Soyem dijo que el sindicato se reunió con el intendente y miembros de su gabinete para “plantear la preocupación de este sindicato por las declaraciones públicas realizadas por el jefe comunal, en relación a la necesidad de modificar nuestro estatuto municipal”. Luego mencionó críticas a la gestión y falta de respuestas del Ejecutivo a varios planteos del sindicato como la situación de la maquinaria, la indumentaria para el personal, el esquema laboral para el invierno, entre otras cuestiones.

Morales definió a la conducción de Soyem como “dialoguista” que busca el trabajo conjunto con el Ejecutivo y el consenso y negó que pretendan “co-gobernar”.

Entre las críticas al gobierno, el Soyem apuntó a la falta de interlocutores “serios” para abordar mesas de trabajo y al cambio de figuras en las paritarias, además que quejarse de las expresiones públicas reiteradas de Cortés referidas a los empleados municipales como “vagos” y que “no cumplen horario”.